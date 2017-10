Erntedank: Caritas bittet um Lebensmittel

Zehn Tonnen Lebensmittel werden jede Woche in Wien von der Caritas an armutsbetroffene Menschen weitergegeben. Zum heutigen Erntedankfest rufen Caritas und die Wiener Pfarren auf, haltbare Lebensmittel zu spenden.

Zucker, Reis, Öl, Kaffee, Konservendosen und Salz werden besonders gebraucht: 166 Pfarren in Wien sammeln bis zum 22. Oktober Lebensmittel für Menschen, die von Armut betroffen sind. Spender können die Naturalien direkt in den Pfarren abgeben. Die Spenden werden dann in 14 Ausgabestellen in Wien an Bedürftige weitergegeben.

Supermärkte spenden Produkte

Die Initiative zu dem Projekt kommt von der Caritas, umgesetzt wird es von „Leben und Orientierung“, kurz L+eO. Die Organisation vergibt das ganze Jahr über in Zusammenarbeit mit Supermärkten und Unternehmen Nahrungsmittel, aber auch Hygieneartikel, Windeln oder auch Waschpulver gegen einen symbolischen Beitrag.

Auch Produkte, die beispielsweise aufgrund von beschädigten, verschmutzten Verpackungen oder Falschetikettierungen nicht mehr verkauft werden können, oder Waren mit zu knappem Mindesthaltbarkeitsdatum, kommen rasch und unbürokratisch jenen zugute, die sie dringend brauchen.

300.000 Menschen von Armut betroffen

Mit mehr als 1.000 Helferinnen und Helfern ist Le+O das größte Freiwilligen-Projekt der Caritas, neue Helfer werden derzeit gesucht. Zu tun gibt es genug: Allein in Wien sind an die 300.000 Menschen von Armut betroffen.

