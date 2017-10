Häftling fuhr Polizisten nieder: Neue Zeugen

Am Straflandesgericht Wien wird heute der Prozess gegen einen 30-Jährigen fortgesetzt. Er soll im September 2016 als Häftling auf Freigang mit einem Motorrad einen Polizisten niedergefahren und lebensgefährlich verletzt haben.

Das Motorrad war nicht zugelassen, der 30-jährige Häftling hatte keinen Führerschein. Dennoch raste er vor gut einem Jahr in Floridsdorf mit 95 Kilometer pro Stunde auf einen Polizisten zu, der auf der Kreuzung Langenzersdorferstraße/Strebersdorferplatz den Schulweg sicherte. Er rammte den Polizisten frontal und verletzte ihn lebensgefährlich.

APA/Herbert P. Oczeret

Unfall oder Absicht?

Am ersten Prozesstag im Juli bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig. Er sei in Panik geraten. Die Polizei sei hinter ihm her gewesen und er habe sich umgedreht, als plötzlich der Polizist auf dem Schutzweg vor ihm gestanden sei. Eine Zeugin bestätigte, dass der Motorradfahrer offenbar noch versucht hatte auszuweichen.

Am Montag sollen weitere Zeugen gehört werden, um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren. Ergründet werden soll vor allem, wie weit es dem Angeklagten möglich gewesen wäre, den Unfall zu verhindern, oder ob er ganz bewusst auf den Polizisten zugerast war - mehr dazu in Häftling fuhr Polizisten nieder: Prozess vertagt.