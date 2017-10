Verhüllungsverbot: Hai-Darsteller angezeigt

Das „Anti-Gesichtsverhüllungsverbot“ sorgt weiter für Aufregung. Jetzt wurde ein Hai-Darsteller bei einer PR-Aktion für eine Geschäftseröffnung in der Inneren Stadt angezeigt, weil er sich weigerte das Kostüm auszuziehen.

Der Hai-Darsteller war am Rande der Eröffnung einer McShark-Filiale im Goldenen Quartier im Einsatz. Beamte der Wiener Polizei forderten den Mann im Haikostüm auf, die Verkleidung abzulegen. Dieser soll sich zunächst geweigert haben, sagt der Geschäftsführer der Werbeagentur Warda-Network, Eugen Prosquill, der die Aktion geplant hat. Letztlich nahm der Darsteller dann doch die Maske ab, er wurde trotzdem angezeigt.

Warda Network

Polizeisprecher Daniel Fürst bestätigt die Anzeige gegenüber der Tageszeitung „Heute“: „Der Hai wurde angezeigt, weil er die Maske nicht abnehmen wollte.“ Prosquill ist jetzt unsicher, ob er weiter PR-Aktionen mit Maskottchen plant, wie er gegenüber „Heute“ sagt: „Es wäre auf jeden Fall schade, wenn es ab jetzt keine Maskottchen mehr geben würde.“

Pferdemasken und Halloween

Erst vergangene Woche gab es einen ungewöhnlichen Einsatz wegen der Musiker mit Pferdemasken vor dem MuseumsQuartier. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigte, wie Polizisten die Künstler angeblich auffordern, die Masken abzusetzen. Dabei ist das Tragen von Masken für Musiker eigentlich erlaubt, da es sich um eine „Verhüllung im Rahmen künstlerischer Veranstaltungen“ handelt, wie auch Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber wien.ORF.at bestätigte - mehr dazu in Verwirrung um Pferdemasken-Musiker (wien.ORF.at).

Auch bezüglich Halloween gab es Aufregung. Auslöser war ein Artikel der „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“). Laut Innenministerium bleiben Verkleidungen aber erlaubt. Zwar habe der Gesetzgeber „keine taxative Aufzählung“ getroffen, was im Sinne des Gesetzes unter den Begriff „Tradition“ falle, „die Polizei wird in der Vollziehung aber unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit eine weite Definition anlegen“, hieß es aus dem Innenministerium. Daher werde „ein Verkleiden im Rahmen der jährlichen Halloween-Veranstaltungen nicht unter dem Verhüllungsverbot dieses Gesetzes einzuordnen sein“ - mehr dazu in Kein Verhüllungsverbot zu Halloween (noe.ORF.at).

Links: