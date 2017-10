Wachsoldat erschoss Kollegen in Kaserne

In einem Amtsgebäude des österreichischen Bundesheeres in der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt ist Montagabend ein 20-jähriger Wachsoldat von einem Kollegen erschossen worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich um 19.13 Uhr in einem Wachlokal im Amtsgebäude. Die beiden Soldaten dürften gemeinsam Wachdienst versehen haben, als der tödliche Schuss fiel, wie Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium gegenüber wien.ORF.at sagte. Polizei und Rettung waren am Montagabend an Ort und Stelle. Das Bundesheer bedaure den Vorfall zutiefst. Neben den Ermittlungen der Polizei werde es auch eine Untersuchungskommission des Heers geben.

Hintergründe noch völlig unklar

Die Ursache und der Hergang des Vorfalls sei derzeit „noch völlig unklar“: Ob der Soldat absichtlich geschossen hatte oder ob sich ein Schuss gelöst hatte, muss noch geklärt werden. Auch mit welcher Waffe abgedrückt wurde - Soldaten sind normalerweise mit einem Sturmgewehr 77 bewaffnet -, ist noch unklar, sagte Bauer. Geklärt werden muss ebenfalls noch, ob die beiden Soldaten zum Zeitpunkt des Vorfalls alleine im Wachlokal waren.