Partyschiff „Johann Strauß“ wird entfernt

Das im Donaukanal ankernde Schiff „Johann Strauß“ muss abtransportiert werden. Es sei so desolat, dass eine ordnungsgemäße Benutzung unmöglich ist und Gefahr für Mensch, Umwelt und Eigentum anderer besteht.

Der Besitzer hat die schwimmende Anlage Clubschiff „Johann Strauß“ binnen „drei Wochen nach Zustellung dieses Bescheides von ihrem derzeitigen Liegeplatz zu entfernen und an einem strömungsfreien, überwachten und hochwassersicheren Liegeplatz zu verheften“, heißt es in einer Aussendung von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Ein Gutachten mehrerer nautischer Sachverständiger hat zu dem Bescheid geführt.

Drei Wochen Frist für Abtransport

Der Eigentümer ist ein „alter Bekannter“ der Stadt, Norbert Weber, der seinen Namen in Norbert Michael Waldenburg geändert haben soll. Er ist der Ex-Pächter der Copa Cagrana und führt mit der Stadt seit Jahren einen Rechtsstreit - mehr dazu in Copa Cagrana: Pächter Weber in Konkurs. „Das ist die letzte Verbindung der Stadt mit Herrn Weber“, betont Sima.

Der Boden des Schiffs würde Löcher aufweisen und ein Durchbrechen sei jederzeit möglich. Das Schiff ist zwar versperrt, trotzdem hätten in der Vergangenheit Personen illegal das Schiff betreten. „Die Mängel des Wracks sind alarmierend, eine Entfernung ist überfällig und der Pächter hat nun drei Wochen Zeit, das Schiff auf seine Kosten zu entfernen“, sagt Sima.

Keine Versteigerung

Im Juli hatte es geheißen, dass das Schiff zwangsversteigert wird - mehr dazu in „Johann Strauß“ wird zwangsversteigert. Doch Weber alias Waldenberg hätte die offenen Verfahrenskosten schrittweise beglichen. Deswegen hätte man die Versteigerung absagen müssen. „Im Exekutionsverfahren aufgrund von Rückständen an Grundbesitzabgaben, Wassergebühren und Vergnügungssteuer hat die Stadt Wien kürzlich Recht bekommen“, betont die Stadt in ihrer Aussendung.

Ein Sinken würde Gefahren für die anderen Schiffe im Donaukanal bedeuten, heißt es im Gutachten. So könnte etwa die Anlegestelle des Twin-City-Liners oder der Bereich des Badeschiffs zerstört werden. Sollte Weber dem Bescheid nicht folgen, werde die Stadt das Wrack auf Kosten des Pächters entfernen und im Hafen Wien verheften. Weber stellt jedoch fest: „Wir räumen mit Sicherheit nicht weg.“