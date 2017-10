Wachsoldat unter Mordverdacht

Die Polizei hat den 22-jährigen Wachsoldaten, der einen Kameraden erschossen haben soll, nach seiner Einvernahme in der Nacht auf Mittwoch in die Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen wegen Verdachts des Mordes.

Die Polizei konfrontierte den Soldaten bei der Einvernahme mit einer Reihe konkreter Fragen. Sie bezogen sich auf die Situation im Wachcontainer vor dem Schuss: Wie hat er die Waffe gehalten, wo hat der Lauf hingezeigt, ist ihm die Waffe vorher wirklich hinuntergefallen? Antworten blieb der 22-Jährige laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer schuldig. Er könne sich nicht erinnen, habe der sichtlich psychisch angeschlagene Soldat mehrfach gesagt.

Polizeisprecher Patrick Maierhofer

Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet. Sie soll unter anderem helfen zu klären, aus welchem Winkel und aus welcher Entfernung der Schuss abgegeben wurde - mehr dazu in Wachsoldat erschoss Kameraden.

Anwälte sprechen von Unfall

Die Frage, ob es ein Unfall oder Absicht war, blieb damit auch am Mittwoch weiter ungeklärt. Die juristischen Vertreter des Wachsoldaten sprachen bereits am Dienstag von einem Unfall. Es seien mehrere Faktoren zusammengekommen. Die Waffe, ein Sturmgewehr 77, sei dem Soldaten hinuntergefallen, dabei dürfte eine Patrone in den Lauf gekommen sein. Auch müsse der Soldat mit der Sicherung hantiert und dabei einen weiteren Fehler begangen haben - mehr dazu in Rekrut getötet: Schütze kann sich nicht erinnern.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.