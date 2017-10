Jeder vierte Wiener ist nicht wahlberechtigt

Mehr als jeder vierte Mensch in Wien darf nicht wählen, weil die österreichische Staatsbürgerschaft fehlt. Darauf machte heuer wieder die „Pass Egal Wahl“ aufmerksam - deren Ergebnis einen „Linksrutsch“ brachte.

Exakt 1,154.184 Menschen sind in Wien wahlberechtigt. Allerdings sind das bei weitem nicht alle Menschen, die in Wien auch gemeldet sind. Rund jeder Vierte darf nicht wählen, weil die österreichische Staatsbürgerschaft fehlt. Spitzenreiter ist Rudolfsheim-Fünfhaus wo 42,5 Prozent der Bewohner nicht wählen dürfen, gefolgt von der Brigittenau mit 37,2 Prozent, Margareten mit 37 Prozent und Ottakring mit 36,1 Prozent. Den niedrigsten Anteil an Nicht-Wahlberechtigten haben Liesing mit 17,7 Prozent und die Donaustadt mit 19,3 Prozent.

ORF

„Linksrutsch“ bei „Pass Egal Wahl“

Auf diesen Umstand wollte auch heuer wieder die von SOS Mitmensch veranstaltete „Pass Egal Wahl“ aufmerksam machen, bei der hier lebende Menschen ohne österreichischen Pass symbolisch wählen konnten. Knapp 1.900 gültige Stimmen wurden abgegeben, hinzu seien mehrere hundert „Solidaritätsstimmen“ von Menschen mit österreichischem Pass gekommen, hieß es seitens SOS Mitmensch.

Dabei hat es einen veritablen Linksrutsch gegeben: Die derzeit kursierenden Umfragen wurden auf den Kopf gestellt, kam die SPÖ doch auf 37 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 32 Prozent und der KPÖ plus mit zwölf Prozent. Die ÖVP lieferte sich ein Kopf an Kopf-Rennen mit der Liste Pilz und kam wie diese auf vier Prozent. Die NEOS hätten mit 3,8 Prozent den Nationalratseinzug verpasst. Auch der FPÖ bliebe mit zwei Prozent nur die außerparlamentarische Opposition.

Wahl 2017: Jeder Vierte darf nicht wählen Mehr als jeder vierte Mensch in Wien darf nicht wählen, weil er oder sie keine Österreichische Staatsbürgerschaft hat.

„Nur Pflichten, keine Rechte“

Auch zahlreiche „passlose“ Prominente nahmen an der Wahl teil, darunter „Willkommen Österreich“-Star Dirk Stermann, Autorin Sabine Gruber und Regisseurin Carolin Pienkos. „Ich zahle hier seit 30 Jahren Steuern, habe also ausschließlich Pflichten, aber keine Rechte. Aber mich betrifft ja alles, was im Land passiert“, sagte Stermann.

Insgesamt ist die Zahl der Wahlberechtigten in Wien leicht gesunken. Die Frauen sind statistisch in der Mehrheit und haben gemeinsam mit den Älteren das Sagen - mehr dazu in NR-Wahl: Weniger Wahlberechtigte in Wien.

Links: