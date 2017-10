Wahlkampf-Finali in Wien

Am Sonntag wird ein neuer Nationalrat für Österreich gewählt. Die Parteien beenden ihren Wahlkampf. In Wien haben dies bis jetzt Sebastian Kurz, Peter Pilz und Flora Petrik gemacht.

„Der 15. Oktober ist unsere Chance auf Veränderung“, sagte ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz bei einer kurzen Ansprache vor der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. In den vergangenen Monaten seien Ideen und Programme präsentiert worden. Daran habe es aber auch in der Vergangenheit nicht gemangelt, was gefehlt habe sei „Kraft, Mut und Entschlossenheit“, sagte Kurz.

APA/Helmut Fohringer

Er warb um eine Stimme für ihn, um die nötige Veränderung auch durchsetzen zu können. Er garantiere, dass er alles tun werde, um die Steuerlast zu senken, damit den kleinen und mittleren Einkommensbeziehern mehr zum Leben bleibt. Auch versprach er, alles unternehmen zu wollen, um „Missbrauch und Zuwanderung“ ins Sozialsystem zu beenden - ebenso die illegale Migration. Nach dem kurzen Statement stieg Kurz in den türkisen Tourbus und startete zur 36-Stunden-Tour. Am Freitag machte er sich auf den Weg nach Wiener Neustadt, morgen, Samstag, geht es noch nach Liezen.

Liste Pilz: „Basis für etwas Neues“

„Es war ein wunderbarer Wahlkampf. Ich habe ihn wirklich genossen“, sagte Listengründer Peter Pilz von seinen Mitstreitern flankiert vor dem Parlament am Wiener Ring. „Ich habe ein gutes Gefühl“, zeigte sich der frühere Grüne optimistisch, dass er den Sprung in den Nationalrat schaffen wird. Pilz sieht seine Liste als „Basis für etwas Neues und Alternative für kommende Wahlen“.

APA/Hans Klaus Techt

Der langjährige Parlamentarier positionierte sich einmal mehr als strenger Kontrolleur. Angesichts einer drohenden schwarz-blauen Regierung „wird Kontrolle noch wichtiger sein als bisher". Er wolle zeigen, wie Politik anders geht“ Seine Liste stehe für Gerechtigkeit, Freiheit, die Verteidigung „unserer Werte“ und Kontrolle, so Pilz.

KPÖ: „100 Prozent soziale Politik“

Flora Petrik, Listenzweite von KPÖ PLUS, beendete ihre Wahlkabinen-Tour ebenfalls vor dem Parlament in Wien: „Der Zuspruch in den letzten Wochen, ob im Gespräch auf der Straße oder online auf Wahlkabine.at, zeigt, wie viele Leute in ganz Österreich unseren sozialen Inhalten und unserem Programm recht geben."

Wurzinger/KPÖ PLUS

Petrik forderte die Wähler auf, für ihre wirklichen Interessen einzutreten und nicht das kleinere Übel zu wählen. „Jede einzelne Stimme für KPÖ PLUS ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein Auftrag für soziale Politik – auch nach der Wahl,” betonte Petrik. Viele Leute hätten die Nase voll von der Politik. Aber taktisch zu wählen bringe nichts außer Ärger in den nächsten fünf Jahren.

