Kosten für Wahl gestiegen

Bei der Nationalratswahl am Sonntag sind die Kosten in Wien im Vergleich zur letzten Nationalratswahl 2013 gestiegen, der Grund dafür sind mehr Briefwähler. Bei der Zahl der Wahlkarten gibt es einen Rekord.

205.469 Wahlkarten sind ausgestellt worden. Das ist - verglichen mit vergangenen Urnengängen - die bisher höchste Zahl, hieß es am Freitagnachmittag aus dem Rathaus. Wobei der Bestwert nur knapp über dem bisherigen bei der Wiener Gemeinderatswahl 2015 liegt. Damals wurden 203.874 Wahlkarten ausgegeben.

Die Donaustadt liegt mit 17.397 Wahlkarten in der Bezirkswertung voran, vor Favoriten (14.894), Floridsdorf (14.048) und Landstraße (12.844). Das Schlusslicht bildet die Innere Stadt mit 4.019 Wahlkarten.

Insgesamt 1.493 Wahllokale stehen in Wien bereit, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Kosten für die Durchführung dieser Nationalratswahl liegen in Wien bei 11,8 Millionen Euro. Das sind um knapp 1,8 Millionen mehr als bei der Nationalratswahl 2013.

„Die Kosten für die Wahllokale sinken, aber andererseits hat man mehr Kosten wegen Porto bei den Briefwahlkarten“, erklärte Christine Bachofner von der MA 62 gegenüber „Wien heute“. Teilweise werden Briefwahlkarten bis nach Australien geschickt, einzelne Portokosten von bis zu 70 Euro sind möglich.

Beim vorläufigen Endergebnis der Nationalratswahl am Sonntag werden noch rund 780.000 Stimmen fehlen. Der größte Teil der Briefwahl wird am Montag ausgezählt, der Rest und die „klassischen“ Wahlkartenstimmen erst am Donnerstag. Laut Innenministerium gibt es mit 889.193 Wahlkarten in ganz Österreich einen Briefwahlrekord - mehr dazu in Neuer Rekord mit 889.193 Wahlkarten (oesterreich.ORF.at).

Wahlkabinen und Stimmzettel sind bereit Jetzt beginnt die Arbeit für die Wahlbehörden. Die 1.493 Wahlkabinen werden aufgestellt, Millionen Stimmzettel und Kuverts vorbereitet.

