Großes Interesse an Viennale-Tickets

Am Samstagvormittag hat der Vorverkauf für die diesjährige Viennale begonnen, das Interesse war von Beginn an groß. Das Wiener Filmfestival ist heuer Hans Hurch gewidmet, das Festivalzentrum befindet sich in der Kunsthalle.

Der Ticketverkauf begann am Samstag um 10.00 Uhr in den Verkaufsstellen am Schottentor, im Metro-Kinokulturhaus und im Gartenbaukino. Teilweise bildeten sich lange Warteschlangen. So mussten Menschen auf dem Gehsteig vor dem Gartenbaukino warten, um zum Ticketverkauf zu kommen.

ORF

Nach fünf Jahren wird die Viennale heuer einen neuen Platz für das Festivalzentrum erhalten. Die „Alte Post“ in der Dominikanerbastei steht nicht zur Verfügung, das Festivalzentrum wird daher in der Kunsthalle Wien im MuseumsQuartier angesiedelt sein.

Die begleitenden Veranstaltungen zu den Filmen umfassen unter anderem Konzerte, Diskussionen und Publikumsgespräche. Nach der Eröffnungsparty am 19. Oktober wird am 20. Oktober der US-amerikanische Schauspieler John Carroll Lynch im Festivalzentrum erwartet. Er präsentiert bei der Viennale seine erste Regiearbeit. „Lucky“ wird auch der Eröffnungsfilm der diesjährigen Viennale sein - mehr dazu in John Caroll Lynchs „Lucky“ eröffnet Viennale.

Am 22. Oktober wird das Buch „Hans Hurch. Vom Widerschein des Kinos“ präsentiert - eine Sammlung von Essays, Interviews und Kurztexten des langjährigen Viennale-Direktors.

ORF

Tribute für Christoph Waltz

Gäste der diesjährigen Viennale werden auch zwei Darsteller von James Bond-Bösewichten sein: Mathieu Amalric stellt seine sechste Regiearbeit „Barbara“ vor, dem zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist ein Tribute gewidmet. Waltz wird bei einem Publikumsgespräch im Gartenbaukino anwesend sein - mehr dazu in „Melancholische“ Viennale gedenkt Hurchs und Waltz als Stargast bei Viennale.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Viennale soll der am 24. Juli überraschend verstorbene Hans Hurch stehen. „Es wird eine Viennale von ihm und für ihn sein“ kündigte Franz Schwartz an, der nach dem Tod von Hans Hurch die Festivalleitung übernommmen hat - mehr dazu in Viennale im Gedenken an Hans Hurch und Viennale-Trailer in memoriam Hans Hurch.

