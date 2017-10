NR-Wahl: Hochrechnung kurz nach Wahlschluss

Bis 17.00 Uhr können bei der Nationalratswahl Stimmen abgegeben werden, kurz nach diesem Wahlschluss soll es eine erste Hochrechnung geben. In Wien werden die ersten Ergebnisse gegen 18.30 Uhr vorliegen.

Zum Wahlschluss um 17.00 Uhr wird bereits ein Drittel der Stimmen ausgezählt sein, da in vielen österreichischen Gemeinden bereits am frühen Nachmittag die Wahlkabinen geschlossen werden. Teilergebnisse werden vor 17.00 wie in früheren Jahren aber nicht an Medien und Forschungsinstitute weitergegeben. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Vorgangsweise ja mit seinem Entscheid zur Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl im Vorjahr für unzulässig erklärt.

Bei der ersten Hochrechnung soll es eine Schwankungsbreite von ein bis zwei Prozentpunkten geben. Damit könnte aber noch einiges offenbleiben: Sollte es knapp hergehen, könnten sowohl die Platzierungen der Parteien noch unsicher sein als auch noch nicht klar, ob einzelne Parteien die Vier-Prozent-Hürde für den Nationalratseinzug schaffen.

Auszählung in Städten erst später

Wie bei allen Wahlen stehen die Hochrechner am Sonntag vor dem Problem, dass um 17.00 Uhr vorwiegend Ergebnisse aus dem ländlichen Raum vorliegen, nicht aus großen Städten. Wien beginnt einheitlich um 17.00 Uhr mit der Auszählung, die ersten Bezirke sind gegen 18.30 Uhr fertig.

Auch wenn die Auszählung der Urnenstimmen am Sonntag abgeschlossen ist, könnte noch nicht endgültig feststehen, welche Partei welchen Platz innehat oder welche Partei es in den Nationalrat geschafft hat. Grund dafür ist jener Teil der Briefwahlstimmen (die insgesamt wohl deutlich mehr als zehn Prozent der gültigen Stimmen ausmachen werden), die erst am Montag bzw. Donnerstag nach der Wahl ausgezählt werden.

Zweite Auszählungsrunde am Donnerstag

Zwar lassen die Hochrechner auch eine Briefwahlstimmen-Schätzung in ihre Hochrechnung miteinfließen, diese ist aber schwer zu erstellen und bei knappen Abständen bis zu 1,2 Prozentpunkten etwas unsicher. Ab einem Abstand von 1,5 Prozentpunkten in den Hochrechnungen wird sich die Reihenfolge kaum mehr ändern.

Bei der Frage des Einzugs in den Nationalrat könnten sich Parteien am Abend des 15. Oktober dann ganz sicher sein, wenn die Hochrechnung inklusive Briefwahlstimmenschätzung ein Ergebnis von 4,7 Prozent oder höher prognostiziert - weil die Schwankungsbreite bei der Briefwahlschätzung sehr groß ist. Theoretisch ist es auch möglich, dass erst nach der zweiten Runde der Wahlkarten-Auszählung am Donnerstag endgültige Klarheit herrscht.

