13 Listen bei Wahl in Wien

Bundesweit sind bei der heutigen Nationalratswahl zehn Listen vertreten, in Wien kommen drei weitere dazu. Bei der bisher letzten Nationalratswahl 2013 gab es bei den Ergebnissen in Wien und bundesweit teils große Unterschiede.

Am deutlichsten wird der Unterschied bei der ÖVP, die nun unter „Liste Kurz“ kandidiert. 2013 haben die Wienerinnen und Wiener nur zu 13,5 Prozent der ÖVP ihre Stimme gegeben. Bundesweit erreichte sie deutlich mehr - nämlich 24 Prozent. Die SPÖ wiederum lag in Wien vor vier Jahren mit über 31 Prozent der Stimmen ganz klar vorne, während sie bundesweit nur mit 26,8 Prozent den ersten Platz verteidigen konnte.

Die Grünen lagen in Wien mit 16,4 Prozent deutlich über dem Österreich-Ergebnis von 12,4 Prozent. Beim ersten NEOS-Antreten bei einer Nationalratswahl lautete das Ergebnis in Wien 7,4 Prozent, bundesweit waren es 4,96 Prozent. Die FPÖ wiederum hat bei der Nationalratswahl 2013 20,6 Prozent erreicht und damit in etwa das bundesweite Ergebnis (20,56 Prozent).

Zehn Parteien oder Listen treten bei der Nationalratswahl in ganz Österreich an: SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS, Liste Pilz, Weiße, FLÖ, KPÖ Plus und GILT. In Wien kommen drei weitere Listen dazu: Die Sozialistische LinksPartei SLP, die Liste „EUAUS“, die den EU-Austritt Österreichs fordert sowie die Liste Obdachlose in der Politik (ODP).

Insgesamt 1.493 Wahllokale stehen in Wien bereit. Bei der Zahl der Wahlkarten gibt es mit 205.469 einen Rekord. Durch die höheren Ausgaben für Porto bei Briefwahlkarten fallen aber auch mehr Kosten an - mehr dazu in Kosten für Wahl gestiegen.

