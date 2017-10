Postboxen vor Wohnungstür floppen

In Wiener Wohnhausanlagen gibt es immer mehr Empfangsboxen der Post. Kunden sollen dadurch leichter an ihre Pakete kommen. Die sogenannte flexible Postbox direkt bei der Wohnungstür findet hingegen kaum Anklang.

Seit dem Vorjahr bietet die Post flexible Empfangsboxen an, die bei Bedarf vor die Tür gestellt werden können. Ein Gurt wird unter der Tür durchgezogen und fixiert die Box. Die Kiste ist etwa 50 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch. Mit einer Tiefe von etwa 30 Zentimeter sollen laut Post etwa 80 Prozent aller Pakete Platz finden - mehr dazu in Neue Postempfangsboxen vor Wohnungstüren.

„Da könnten wir noch mehr haben“

Die Box kann ausschließlich mit einem persönlich zugeordneten Chip geöffnet werden, der Gurt, der die Box fixiert, kann nicht durchgeschnitten werden, heißt es von der Post. Doch der Erfolg hält sich in Grenzen. „Da könnten wir noch mehr haben. Es sind rund 1.000 Boxen, mit Schwerpunkt Wien“, sagt Homola.

Österreichische Post

Die Boxen für die Wohnungstüre kosten 124 Euro. Im Gegensatz zu den Empfangsboxen für mehrere Kunden, müssen sie die Interessierten selbst kaufen. „Es ist für eine kleine Nische an Bestellern. Jene die sehr, sehr viel bestellen, Stichwort Onlinehandel“, sagt Homola. Die Post will die flexiblen Boxen aber auch weiterhin anbieten.

Bereist 22.000 Empfangsboxen montiert

Anders sieht es bei den Empfangsboxen aus, die in den Eingangsbereichen von Wohnhausanlagen montiert sind und von mehreren Bewohnern genutzt werden können: 22.000 Empfangsboxen der Post gibt es derzeit in Österreich, allein 17.000 davon in Wien. Bis zum Jahresende sollen es in der Stadt knapp 18.000 sein.

In der Empfangsbox kann ein Paket oder eine größere Briefsendung deponiert werden. Der Empfänger bekommt dann einen Zettel samt integriertem Chip, mit dem sich die Postbox öffnen lässt - mehr dazu in Post baut Paketboxen aus. „Es erspart unseren Kunden den Weg in die Filiale. Es hat sich auch mehr als gerechnet für uns, denn wir müssen die Pakete nicht wieder in die Filiale bringen und dort sortieren“, sagt Postsprecher Michael Homola.

Post

Retournieren über Empfangsbox verzögert sich

Demnächst können über die Boxen auch Pakete retourniert werden. Dies hätte schon seit dem Sommer möglich sein sollen, die technischen Voraussetzungen sind aber schwieriger als ursprünglich angenommen. „Es muss natürlich auch an dem Schloss etwas geändert werden, von der Empfangsbox, dass auch unser Zusteller es öffnen kann. Das sind viele Kleinigkeiten und auch größere Probleme, die wir noch bewältigen müssen“, sagt Homola. Aber bis zum Jahresende soll das Service angeboten werden können.

Links: