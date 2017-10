Zwei Männer beschädigten 44 Autos

Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in Wien insgesamt 44 geparkte Fahrzeuge beschädigt. In Penzing zerstach ein Mann die Reifen von acht Pkw. In der Brigittenau trat ein Betrunkener gegen mindestens 36 Autos.

Gegen 3.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Beamten, weil er in der Brigittenauer Lände auf Höhe der Hausnummer 224 einen Mann bemerkt hatte, der gegen mehrere Fahrzeuge trat. Als Polizisten den offensichtlich alkoholisierten Mann festnahmen, war der Mann äußerst aggressiv und schrie herum.

Der 37-Jährige hatte zumindest 36 Fahrzeuge beschädigt. Die Autos wiesen Dellen, Kratzer und Lackabsplitterungen auf. „Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.

LPD Wien

Reifen mit Küchenmesser zerstochen

Wenige Stunden zuvor beobachtete eine Frau gegen 23.30 Uhr, wie ein 35-Jähriger im Bereich der Hernstorferstraße die Reifen von Fahrzeugen aufstach. Er beschädigte jeweils einen Reifen der insgesamt acht Autos. Die Polizei stellte das Küchenmesser sicher und nahm den Mann fest. „Warum er das getan hat, wissen wir noch nicht“, so die Polizeisprecherin.