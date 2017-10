Bezirksergebnisse im Detail

Die Nationalratswahl 2017 ist zu Ende. Die Ergebnisse aus den 23 Wiener Bezirken finden Sie hier.

Die Ergebnisse aller Wiener Bezirke graphisch dargestellt. Alle Hochrechnungen werden als „Hochrechnung inklusive Wahlkarten-Prognose“ erstellt. Hochgerechnet wird daher immer das Endergebnis, das nach Auszählung aller Wahlkarten erwartet wird.

Vergleich zur NR-Wahl 2013

Bei der vergangenen Nationalratswahl 2013 hatte die SPÖ in 15 Bezirken die Mehrheit, in fünf Bezirken hatten die Grünen die Mehrheit, und in drei Bezirken - Innere Stadt, Währing und Hietzing - war die ÖVP an der Spitze.

