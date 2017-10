Hochrechnung für Wien

Vor allem die SPÖ hat auf Wien gesetzt. Diese Hoffnung dürfte sich erfüllt haben. 46 Prozent sind in Wien ausgezählt. ÖVP und FPÖ liegen fast gleich auf, ebenso Grüne und Neos, dazwischen die Liste Pilz.

Wien-Ergebnisse weichen deutlich ab

Bei der vorangegangenen Nationalratswahl 2013 gab es bei den Wiener und österreichischen Ergebnissen teils große Unterschiede. Am deutlichsten wird der Unterschied bei der ÖVP, die nun unter Liste Kurz kandidiert. 2013 gaben die Wienerinnen und Wiener zu 13,5 Prozent der ÖVP ihre Stimme. Bundesweit erreichte sie deutlich mehr - nämlich 24 Prozent. Die SPÖ wiederum lag in Wien vor vier Jahren mit über 31 Prozent der Stimmen ganz klar vorne, während sie bundesweit nur mit 26,8 Prozent den ersten Platz verteidigen konnte.

Alle Hochrechnungen werden als „Hochrechnung inklusive Wahlkarten-Prognose“ erstellt. Hochgerechnet wird daher immer das Endergebnis, das nach Auszählung aller Wahlkarten erwartet wird.

Die Grünen lagen in Wien mit 16,4 Prozent deutlich über dem Österreich-Ergebnis von 12,4 Prozent. Beim ersten NEOS-Antreten bei einer Nationalratswahl lautete das Ergebnis in Wien 7,4 Prozent, bundesweit waren es 4,96 Prozent. Die FPÖ wiederum erreichte bei der Nationalratswahl 2013 20,6 Prozent und damit in etwa das bundesweite Ergebnis (20,56 Prozent).

Österreich-Ergebnisse

