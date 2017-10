Wiener Grüne: „Es muss sich einiges ändern“

Die Wiener Grünen plädieren nach dem Desaster bei der Nationalratswahl für einen Neustart der Bundespartei. „Es muss sich einiges ändern“, sagte Landessprecher Joachim Kovacs. Nicht allzu viele Änderungen bahnen sich im Klub der NEOS an.

Kovacs forderte „inhaltliche und in gewissen Bereichen vielleicht auch personelle Weichenstellungen“. Konkret auf die Frage, ob Parteichefin Ingrid Felipe zurücktreten solle, wollte sich Kovacs aber nicht äußern. Überhaupt wolle er zu Personalia derzeit noch nichts sagen, das müsse zuerst intern geklärt werden. Aber es brache jedenfalls eine „Aufbruchstimmung“, denn man werde wohl nicht mehr viele Chancen bekommen, „den Karren aus dem Dreck zu ziehen“.

„Es wird einen Kraftakt brauchen“

In der Ursachenanalyse zeigte sich der Landessprecher eher zurückhaltend. Nur soviel: „Wenn man mehr als zwei Drittel der Wähler verliert, hat das nicht ein oder zwei Gründe, sondern dann gibt es eine Serie an Gründen“. Man müsse diese „Katastrophe“ jetzt genau analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen: „Es wird einen Kraftakt brauchen.“ Man müsse nun gemeinsam daran arbeiten, wie man gestärkt zurückkommen könne.

Dass die Wiener Partei den Bundes-Grünen infolge des drohenden Parlaments-Aus monetär zur Seite stehen werde, steht für Kovacs jedenfalls „außer Zweifel“. Schließlich sei Solidarität ein Grundwert der Grünen. Die finanzielle Situation werde in den anstehenden Sitzungen wohl besprochen und folglich nach Lösungen gesucht werden.

Für die Wiener Stadtregierung sieht Kovacs nun die Aufgabe, Rot-Grün als klares Gegenmodell zu Schwarz-Blau - sofern diese Regierungskonstellation im Bund überhaupt kommt - zu positionieren: „Wir müssen über die Stadtgrenze hinaus erzählen, wofür Wien steht.“ Und es brauche weitere Leuchtturmprojekte a la 365-Euro-Jahreskarte oder die höhere Kindermindestsicherung, um die Wiener „Erfolgsgeschichte“ weiterzuerzählen.

Blimlinger fordert Rücktritt des Bundesvorstands

Der Grüne Bezirksvorsteher von Wien-Neubau, der ehemals wichtigsten Hochburg der Wiener Grünen, Thomas Blimlinger, fordert als Konsequenz des Wahlergebnisses den Rücktritt des Bundesvorstands. Seiner Ansicht nach sind die Ursachen für den Absturz der Grünen nicht alleine in den Ereignissen der vergangenen Monate zu sehen, sondern auch auf langjährige Fehler der Bundespartei zurückzuführen.

„Teile der Ursache sind nicht neu, sondern es sind auch in den letzten zehn, zwölf Jahren Fehler gemacht worden“, sagte der langjährige Bezirkschef, der sich Ende November aus seinem Amt zurückziehen wird, am Montag im Gespräch mit der APA. Er sei seit den Anfängen der Grünen Bewegung dabei gewesen. „Damals waren sie neu. Jetzt sind die Grünen eine stinknormale Partei, die nichts Neues an sich hat.“

NEOS: Meinl-Reisinger könnte verzichten

Nicht allzu viele Änderungen bahnen sich im Klub der NEOS an, die vermutlich mit den Wahlkarten auf zehn Mandate zulegen werden und damit um zwei Sitze mehr zur Verfügung hätten als derzeit. Prominentest Newcomerin ist die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss.

Über die Wiener Landesliste hätte es Beate Meinl-Reisinger geschafft, allerdings gibt es noch keine Entscheidung, ob sie tatsächlich in den Nationalrat wechselt. Sollte über die Wahlkarten ein zweites Wiener Mandat dazu kommen, könnte Stephanie Krisper neu in den Nationalrat einziehen, sollte Meinl-Reisinger verzichten. Fix ist der Wiedereinzug von Claudia Gamon, entweder über die Landes- oder die Bundesliste.

Via Oberösterreich schafft es auch Karin Doppelbauer zurück in den Nationalrat, über Niederösterreich Nikolaus Scherak. Auf der Bundesliste kommen Partei- und Klubobmann Matthias Strolz, Gerald Loacker, Sepp Schellhorn und Michael Bernhard zurück. Neu ist Douglas Hoyos, Chef der Jugendorganisation.

