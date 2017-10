SPÖ Wien auch für Gespräche mit FPÖ

Die Wiener SPÖ stimmt nach der Nationalratswahl nun auch Gesprächen zwischen der SPÖ und der FPÖ auf Bundesebene zu. Wiens Bürgermeister Michael Häupl dementierte Widerstand aus seiner Landespartei.

Die SPÖ hat am Montagnachmittag in ihren Parteigremien beschlossen, entlang des schon vorher festgelegten Wertekompass Gespräche mit allen Parteien über eine künftige Koalition zu führen, sofern man dazu eingeladen wird. Dass sich die Wiener in den Gremien gegen einen derartigen Beschluss stark gemacht hätten, sei eine „völlige Fehlinformation“, betonte Häupl. „Selbstverständlich sind wir dafür, dass mit allen geredet wird“, meinte Häupl.

Das Präsidium habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, im anschließenden Vorstand seien zwei Vertreter der Jugendorganisationen dagegen gewesen. Er habe keine Bedenken gegen Gespräche mit den Freiheitlichen, erklärte Häupl. „Denn das heißt nicht, dass man Koalitionsgespräche führt. Man redet miteinander und lotet aus, was denkmöglich ist“, so Häupl gegenüber „Wien heute“. Eine Koalition mit der FPÖ will er freilich auch weiterhin nicht, bekräftigte der Bürgermeister - mehr dazu in Nach Wahl: Häupl gegen Rot-Blau.

Kern will keine Türen zuschlagen

SPÖ-Chef Christian Kern hat nach der Sitzung der Parteigremien betont, dass die Partei geschlossen dafür eintritt, bei einer entsprechender Einladung Gespräche über eine Regierungsbeteiligung zu führen: „Wir wollen keine Türe zuschlagen, das haben wir heute klar gemacht.“

Dass Wiens Bürgermeister Michael Häupl zumindest Rot-Blau skeptisch gegenübersteht, nimmt Kern zur Kenntnis. Die Position des Stadtchefs sei bekannt. Doch hätten auch die Wiener Vertreter in den Gremien für die Aufnahme von Gesprächen gestimmt.

„Bürgermeister-Übergabe im ersten Halbjahr 2018“

Häupl hatte Ende August seinen Rücktritt als Wiener SPÖ-Landesparteichef angekündigt. Das weitere Vorgehen wollte er nach der Nationalratswahl thematisieren. Einen Tag nach der Wahl sagte er dazu nur: „Wir werden so vergehen, wie ich gesagt habe. Am letzten Samstag im Jänner 2018 wird es einen Landesparteitag geben und dort wird ein neuer Parteivorsitzender gewählt. Mit ihm vereinbare ich im ersten Halbjahr 2018 die Übergabe als Bürgermeister“.

Links: