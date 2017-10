Entflohener Häftling nach fünf Monaten erwischt

Nach fünfmonatiger Flucht ist am Montagvormittag in Wien-Ottakring ein entflohener Häftling wieder festgenommen worden. Der 32-Jährige war nach einem Ausgang im Mai nicht mehr zurückgekehrt.

Nun wurde der Bosnier von einem Bekannten auf der Straße erkannt, der am Montag gegen 10.00 Uhr die Polizei verständigte. In der Seeböckgasse war Schluss mit dem Ausgang. Der 32-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde wieder in die Justizanstalt in Favoriten eingeliefert.

Ausgang am 13. Mai

Der Mann sitzt derzeit eine Haftstrafe wegen schweren und gewerbsmäßigen Betruges, gewerbsmäßigen Diebstahls, Körperverletzung und Nötigung ab. Am 13. Mai bekam er einen Ausgang gewährt, kehrte jedoch nicht ins Gefängnis zurück.