Wohnung ausgebrannt: Mann in Lebensgefahr

Nach einem Wohnungsbrand in Wien-Landstraße heute Früh schwebt ein 41-jähriger Mann in Lebensgefahr. Er konnte sich zwar noch selbst aus der Wohnung retten, die komplett ausbrannte, erlitt jedoch schwere Verbrennungen.

Der 41-Jährige wurde auf die Intensivstation gebracht, berichtete AKH-Sprecherin Karin Fehringer am Dienstag. Laut Wiener Berufsfeuerwehr erlitt er Verbrennungen zweiten bis dritten Grades sowie eine Rauchgasvergiftung.

Die Brandverletzungen des 41-Jährigen wurden von der Berufsrettung, die mit einem Katastrophenzug im Einsatz war, gekühlt. Aufgrund der schweren Rauchgasvergiftung, die der Mann erlitten hatte, musste er intubiert werden, sagte Sprecher Andreas Huber.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar, sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf. Die Wohnung brannte jedoch komplett aus. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an Ort und Stelle und löschten das Feuer unter Atemschutz. Die Nachlöscharbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Schimpf am Dienstagvormittag.

Auch ein Nachbar, der oberhalb des 41-jährigen Mannes wohnt, musste wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Er konnte jedoch gleich in häusliche Pflege entlassen werden.