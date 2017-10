Stadt macht 376 Millionen neue Schulden

Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) hat heute erste Budgetzahlen für 2018 vorgelegt. Die Stadt wird demnach 376 Millionen neue Schulden machen. Allerdings soll ab 2020 ein ausgeglichener Haushalt vorliegen.

Für das Jahr 2018 sieht der Voranschlag Einnahmen von 13,363 Mrd. Euro und Ausgaben von 13,739 Mrd. Euro vor. Daraus ergibt sich eine geplante Neuverschuldung von 376 Mio. 2019 betragen die Schulden - laut jetzigem Voranschlag - 188 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2020 sollen dann keine neuen Schulden mehr gemacht werden, also ein ausgeglichenes Budget schaffen. Aktuell beträgt die Gesamtverschuldung Wiens sechs Milliarden Euro.

2,2 Milliarden für den Gesundheitsbereich

Was das kommende Jahr betrifft, fließen knapp 2,2 Milliarden Euro in den Gesundheitsbereich, weitere 1,9 Milliarden Euro sind für den Sozialbereich reserviert. Danach folgt der Bildungssektor mit 1,6 Milliarden Euro und die Kinderbetreuung mit 847 Millionen. Euro. Die Wohnbauförderung schlägt mit 533 Millionen. Euro zu Buche, die Wirtschaftsförderung mit 130 Millionen Euro.

Wien werde auch „weiterhin im unteren Mittelfeld der Bundesländerverschuldung bleiben“, betonte Finanzstadträtin Brauner. Ausführlich diskutiert und letztlich beschlossen wird das Zahlenwerk am 20. und 21. November im Gemeinderat.

Zum Vergleich: Für das heurige Jahr wurde ein Saldo von 570 Mio. Euro budgetiert, wobei sich die tatsächliche Neuverschuldung freilich erst in der Darstellung des Budgetvollzugs zeigen wird. Dieser liegt für das heurige Jahr erst Mitte 2018 vor.

Großteil der Frankenkredite in Euro konvertiert

Auch zu den Frankenkrediten der Stadt, die einen Teil der Gesamtverschuldung ausmachen, präsentierte Brauner zahlen. Die Stadt hat bekanntlich im Frühjahr 2016 den Ausstieg aus diesen Fremdwährungskrediten in der Höhe von fast 2 Milliarden Schweizer Franken beschlossen. Inzwischen wurde ein Großteil der Summe konvertiert, 570 Millionen. Franken sind derzeit noch im Portfolio der Stadt. Die vollständige Umwandlung in Euro soll noch in dieser Legislaturperiode - also bis 2020 - abgeschlossen sein.