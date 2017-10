Causa Blaulichtfunk: Strafen deutlich reduziert

Das Oberlandesgericht Wien hat heute im Prozess um die millionenschwere Vergabe eines Blaulichtfunksystems die Strafen deutlich reduziert. Der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly muss statt drei Jahren nur noch acht Monate in Haft.

Statt einer unbedingten Haftstrafe von drei Jahren erhielt Mensdorff-Pouilly nun zwei Jahre, 16 Monate sind davon jedoch bedingt, tatsächlich in Haft muss er also nur für acht Monate. Auch die Strafe für Ex-Telekom-Manager Rudolf Fischer wurde reduziert. Er muss drei Monate in Haft, sechs weitere Monate sind bedingt. Ursprünglich war er zu einer unbedingten Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden.

APA/Georg Hochmuth

Mensdorff-Pouilly: „Bin froh, dass es vorbei ist“

Als mildernd wertete der Richtersenat vor allem die Schadenswiedergutmachung sowie ihr Wohlverhalten nach Auffliegen der Schmiergeldzahlungen über die teilstaatliche Telekom Austria. Die lange Verfahrensdauer sei hingegen kein Milderungsgrund gewesen, da derartige Korruptionsverfahren sehr komplex seien, hieß es in der Urteilsbegründung.

Mensdorff-Pouilly meinte nach der Urteilsverkündung am Donnerstagvormittag zu Journalisten: „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das wünsche ich meinen schlimmsten Feinden nicht. Auch nicht Journalisten.“

APA/Georg Hochmuth

1,1 Mio. Euro ohne nachvollziehbare Leistung

In der Causa ging es um Vorgänge zur Vergabe einer einheitlichen Funkinfrastruktur für die Blaulichtorganisationen durch den damaligen Innenminister Ernst Strasser (ÖVP). Mensdorff-Pouilly hatte 1,1 Mio. Euro für vorgeblich zwischen 2003 und 2004 entwickelte, aber bis heute nicht klar nachvollziehbare Aktivitäten lukriert. Den Zuschlag zur Errichtung dieses digitalen Netzes für die österreichischen Blaulichtorganisationen erhielt damals das Tetron-Konsortium - bestehend aus Motorola und Alcatel, Technologielieferant war die Telekom Austria.

OGH wies Nichtigkeitsbeschwerden zurück

Mensdorff-Pouilly und der ehemalige Telekom-Manager Fischer wurden im Dezember 2015 vom Wiener Landesgericht für Strafsachen der Untreue für schuldig befunden - mehr dazu in Blaulichtfunk: Schuldsprüche nach 13 Jahren. Das Gericht ging davon aus, dass die Telekom dem Lobbyisten 1,1 Mio. Euro ohne nachvollziehbare Leistungserbringung bezahlt hatte. Mensdorff-Pouilly wurde auch dazu verurteilt, der Telekom den finanziellen Schaden zuzüglich vier Prozent Verzinsung wiedergutzumachen.

APA/Georg Hochmuth

Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang April die Nichtigkeitsbeschwerden von Mensdorff-Pouilly und Fischer zurückgewiesen. Damit wurden die Schuldsprüche rechtskräftig. Das Oberlandesgericht musste sich nun noch mit den Berufungen gegen die Strafhöhen auseinandersetzen.