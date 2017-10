Meinl-Reisinger geht nicht ins Parlament

NEOS-Wien-Chefin Beate Meinl-Reisinger nimmt ihr Nationalratsmandat nicht an. Das gab sie heute bei einer Pressekonferenz bekannt. Sie will stattdessen im Wiener Gemeinderat bzw. Landtag bleiben.

„Ich sehe die größere Verantwortung, in Wien zu bleiben und auch dem System Häupl-Ludwig-Vassilakou die Stirn zu bieten“, erklärte Meinl-Reisinger im ORF-Interview. Ein Nationalratsmandat sei natürlich „sehr ehrenhaft und verantwortungsvoll“ und man werde mit zehn exzellenten Abgeordneten im Nationalrat vertreten sein. Meinl-Reisinger kandidierte für NEOS auf Platz drei.

Will NEOS in nächste Wien-Wahl führen

Sie wolle die Partei in die kommende Gemeinderatswahl in Wien führen, so Meinl-Reisinger. In Wien stehe demnächst ein Bürgermeister-Wechsel vorbei. „Wenn ich aber jetzt vernehme, dass Ludwig sich bereits in Stellung bringt, dann ist das sozusagen der alte Wein in neuen Schläuchen“, so die NEOS-Wien-Chefin.

Bei der nächsten Wien-Wahl seien die Chancen enorm, „weil wir die einzige starke Kontrollkraft sind, die einzige Kraft, die Visionen hat und inhaltlich punkten kann und die Politik entlang der Frage ausrichtet, was nutzt den Menschen, und nicht, was dient dem Machterhalt.“