Panzer für Leistungsschau kommen

Panzer werden heute durch Wien rollen. Das Bundesheer bereitet die Leistungsschau zum Nationalfeiertag am 26. Oktober vor. Vom Arsenal fahren sie zum Heldenplatz. Dort landen auch wieder einige Hubschrauber.

Gegen 10.30 Uhr soll die Panzerkolonne am Heldenplatz ankommen. Die Militärfahrzeuge kommen vom Arsenal über die Prinz-Eugen-Straße in die Innenstadt. Mit dabei etwa drei Kampfpanzer der Klasse „Leopard“, zwei Bergepanzer und einige Radpanzer. Insgesamt zwölf Fahrzeuge werden durch Wien fahren.

Hubschrauber landet bei Burgtheater

Anschließend werden auch die Hubschrauber des Bundesheers einfliegen, einer davon wird spektakulär am Pressezentrum neben dem Burgtheater landen - der Rest am Heldenplatz. Die Leistungsschau des Bundesheers findet wie in den vergangenen Jahren weiterhin dort statt. War dort im Vorjahr noch Baustelle, ist dieses Jahr wegen der Behelfsbauten des Parlaments zu wenig Platz.

Deshalb verwendet das Bundesheer auch die umliegenden Plätze: So sind etwa die Heereshunde am Michaelerplatz und die Gebirgsjäger in der Schottengasse zu sehen. Rund um das Burgtheater werden die Panzer präsentiert, aber auch Graben, Freyung und der Platz am Hof sind Schauplätze der heurigen Leistungsschau.

Lange Wege wie im Vorjahr

Die Aufteilung gab es bereits im Vorjahr. Dass die Wege dieses Jahr zwischen Heldenplatz, Burgtheater, Teinfaltstraße, Schottengasse, Freyung und Am Hof etwas weiter waren als sonst, wurde von den Besuchern unterschiedlich aufgenommen: „Ein bissl lästig ist es schon“, merkte eine junge Frau an. Ein anderer Militärfan fand das Konzept dagegen „ganz nett zum Durchspazieren, es ist nicht alles so geballt“ - mehr dazu in 1,3 Millionen Besucher bei Heeresleistungsschau.