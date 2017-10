Belvedere zeigt Gustav Klimts Schüler

Die Ausstellung „Herausforderung Moderne“ in der Orangerie zeigt den Einfluss österreichischer Künstler auf die kroatische Kunstszene um 1900. Gustav Klimt und Otto Wagner prägten etwa Kunst und Architektur in Zagreb nachhaltig.

„Nahezu alle kroatischen Maler, Bildhauer und Architekten der Epoche der Moderne wurden in Wien in der Kunstgewerbeschule und der Akademie der bildenden Künste ausgebildet“, sagt Irena Krasevac, Kuratorin der Ausstellung. Welchen Einfluss diese Ausbildung auf die kroatische Kultur und Architektur hat, soll die Ausstellung in der Orangerie im Unteren Belvedere zeigen.

Rund 130 Arbeiten von 29 kroatischen und 15 österreichischen Künstlern werden hier in die Bereiche Malerei, Skulptur und Architektur gegliedert und unterstreichen, inwiefern Wien um 1900 die kroatische Kunst und Kultur nachhaltig verändert hat.

Wiener Secession als Ausgangspunkt

Denn da es in Zagreb Ende des 19. Jahrhunderts keine Kunstakademie gab, reisten viele in die Hauptstadt der Monarchie, in der die Wiener Secession Ausgangspunkt ihrer weiteren Entwicklung war.

Ausstellungshinweis „Herausforderung Moderne“ bis 18. Februar 2018 in der Orangerie im Unteren Belvedere, Rennweg 6, 1030 Wien

So findet man in den Arbeiten von Vlaho Bukovac, wie dem 1895 entstandenen „Porträt Vilma Babic Gjalski“, etwa deutliche Ähnlichkeiten zu Gustav Klimt-Arbeiten wie dem „Frauenbildnis“ aus dem Jahr 1893. Auch bei den Architekten Vjekoslav Bastl und Viktor Kovacic wird der Einfluss durch Otto-Wagner deutlich.

Die Ausstellung, die ursprünglich in der Zagreber Galerija zu sehen war, legt seinen Fokus auch auf die Künstlerinnen der Epoche. Sieben österreichische und kroatische Künstlerinnen werden vorgestellt, unter ihnen etwa Gemälde und Zeichnungen von Olga Wiesinger-Florian und Vasen von Antonija Krasnik. Bis 1919 war es ihnen verboten, auf der Kunstakademie zu studieren. Ihnen blieb aus diesem Grund nur Privatunterricht, der ebenfalls in Wien stattfand.

