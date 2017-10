Handel wirbt mit Conchita gegen Online-Einkäufe

Online-Shopping wird immer mehr zur Konkurrenz für klassische Geschäfte. Der Wiener Handel wirbt nun mit einer Conchita für den lokalen Einkauf. Das Motto: „Wo ich einkaufe, ist mir nicht Wurst.“

Conchita, die sich bei der Kampagnenpräsentation am Donnerstag durchaus „Meryl-Streep-Qualitäten“ zuschrieb, machte aus ihrer Shopping-Leidenschaft kein Hehl, wobei das haptische Erlebnis offenbar eine große Rolle spielt. Sie liebe es, Dinge anzuprobieren, sie anzugreifen oder daran zu riechen.

ORF

„Einkaufen in Wien - Mit allen Sinnen!“ lautet demnach der Slogan der Werbeoffensive der Wiener Wirtschaftskammer, die am Montag startet und bis 19. November läuft. Die Kampagne setzt auf Plakate, Radio- und Werbespots sowie Social-Media-Kanäle.

Online-Anteil in Wien derzeit rund 4,5 Prozent

Laut Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck setzt der Handel in der Bundeshauptstadt 50 Mrd. Euro pro Jahr um. Gut 28.000 Handelsunternehmen zählt Wien, sie beschäftigen knapp 117.000 Menschen. „Online ist eine Ergänzung, aber der Hauptteil der Umsätze werden im stationären Handel gemacht“, sagte Spartenobmann Rainer Trefelik bei der Kampagnenpräsentation am Donnerstag: „Die Geschäfte leben davon, dass Kunden kommen und dort einkaufen und nicht vom Jammern nachher, dass es ein Geschäft nicht mehr gibt.“

ORF

In Wien macht der Umsatzanteil der Online-Konkurrenz laut Kammer rund 4,5 Prozent des gesamten Einzelhandels aus. In ganz Österreich gab es in den vergangenen drei Jahren eine Steigerung von 30 Prozent. Für die Hauptstadt gibt es hier keine extra ausgewiesenen Zahlen.