Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Mit dem frühen Beginn der Dunkelheit steigt wieder die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen in Wien. In den Wintermonaten wird doppelt so oft eingebrochen wie im Sommer. Sicherungsmaßnahmen können helfen.

Es wird früher dunkel, die Menschen sind oft noch nicht daheim - da werden die Einbrecher aktiver. Hochsaison für sogenannte Dämmerungseinbrüche ist von November bis Jänner, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr. 80 Prozent der Täter brechen über Terrassen und Fenster im Erdgeschoss ein. Oft helfen laut Polizei schon einfache Sicherungsmaßnahmen, um die Täter von einem Einbruch abzuhalten.Weil Täter oft die einfachste Möglichkeiten nutzen und mit einem Schraubenzieher oder einer Zange schlecht gesicherte Türen oder Fenster aufbrechen.

Wie Sie sich vor Dämmerungseinbrüchen in der Herbst- und Winterzeit schützen können? - https://t.co/zIKWiA0wCR pic.twitter.com/KwZnPHtA44 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 20. Oktober 2017

So blieb es 2016 in Wien bei über 42 Prozent aller Wohnungseinbrüche nur bei einem Versuch und dem Täter gelang es nicht, die Tat zu vollenden und Diebesgut zu entwenden. Diese Tatsache geht meist mit einem guten Eigenschutz – wie gut gesicherte Fenster und Türen – einher.

Durch Abschreckung weniger Einbrüche

Darüber hinaus ist es ratsam, Schmuck, Bargeld und wertvolle Gegenstände in einem Safe zu verwahren und am besten keine höheren Bargeldbeträge zuhause aufzubewahren. Die Polizei geht zudem verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor und setzt gezielte Maßnahmen. Dazu zählen spezifische Analysemethoden, rasche Fahndungen, Schwerpunkte beim Streifendienst sowie Prävention und der verstärkte Austausch mit der Bevölkerung.

