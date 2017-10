Sanierung in U4-Station Friedensbrücke startet

Die Sanierung der Wiener U-Bahnlinie U4 geht in die nächste Etappe: Nun ist die Station Friedensbrücke an der Reihe. Die Arbeiten machen allerdings jeweils die Sperre eines der beiden Bahnsteige notwendig.

Ab 23. Oktober fahren deshalb alle Züge Richtung Hütteldorf durch, Ein- und Aussteigen ist in den kommenden Monaten dort also nicht möglich. Die Sperre Richtung Hütteldorf wird bis zum Frühjahr aufrecht bleiben, hieß es von den Wiener Linien am Freitag.

Danach wird am gegenüberliegenden Bahnsteig weitergearbeitet, wodurch die Züge dann Richtung Heiligenstadt nicht stehen bleiben. „Die Sanierung der Station Friedensbrücke ist Teil der U4-Modernisierung und ein weiterer wichtiger Schritt, um die U4 fit für die Zukunft zu machen“, wird Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer in einer Aussendung zitiert.

Originalgetreue Rekonstruktion

Bis Sommer soll das gesamte denkmalgeschützte Stationsgebäude, Teil des Stadtbahnensembles von Otto Wagner, wieder auf Vordermann gebracht sein. Die U4-Station Friedensbrücke erreichen Fahrgäste übrigens auch mit den Straßenbahnlinien 5 und 33.

Wiener Linien/APA

Die Arbeiten in der U4-Station Friedensbrücke umfassen neben der Erneuerung des Bahnsteiges auch die Sanierung des historischen, denkmalgeschützten Stationsgebäudes. Der Fliesenbelag wird originalgetreu im Otto-Wagner-Design rekonstruiert. Diese Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

