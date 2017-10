Budget: Schulden werden im Rathaus diskutiert

Das Budget sorgt im Rathaus weiter für Aufregung. Bei einer Landtagssitzung will die Opposition heute den Druck auf Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) erhöhen. Kritisiert wird vor allem, dass die Schulden weiter steigen.

Der Wiener Schuldenberg soll in den kommenden Jahren auf sieben Milliarden Euro anwachsen - mehr dazu in Stadt macht 376 Mio. Euro Schulden. Erst in drei Jahren rechnet die rote Finanzstadträtin Renate Brauner dann mit einem ausgeglichenen Budget - ohne neue Schulden. Die SPÖ sieht Wien auf einem guten Weg. Die Rathaus-Opposition hingegen schäumt seit voriger Woche, weil nicht früher gespart wird - deswegen will man heute auch nicht mit Kritik sparen.

Keine Misstrauensanträge

Die Freiheitlichen stellen eine Reihe von Budgetfragen an Brauner und Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ). Unter anderem will die FPÖ wissen, wie es bei der Wiener Steuerreform weitergeht. Und natürlich der Dauerbrenner aus dem Wahlkampf: Wie viel Geld soll für die Mindestsicherung ausgegeben werden?

Die FPÖ darf diesmal die Fragen vorgeben - aber auch NEOS und ÖVP werden scharfe Worte über die Budgetplanung verlieren. Misstrauensanträge wird man sich aber wohl für die eigentliche Budgetwoche in einem Monat aufheben - dann werden alle Budgetposten im Detail durchgerechnet.