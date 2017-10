Mutter erdrosselt: 52-Jähriger vor Gericht

Wegen Muttermordes muss sich heute ein 52 Jahre alter Mann am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Er soll im Februar seine 80-jährige Mutter in einer Gemeindebauanlage in der Polgarstraße erdrosselt haben.

Die Tat soll sich am 23. Februar ereignet haben. Erst eine Woche davor war der aus Indien stammende Mann gemeinsam mit seiner Mutter, eine österreichische Staatsbürgerin, in seine neue Wohnung in einer Gemeindebauanlage in der Polgarstraße in Wien-Donaustadt gezogen.

52-Jähriger rief selbst Polizei

Hintergrund der Bluttat dürfte ein schon länger andauernder innerfamiliärer Konflikt gewesen sein. Der Mann fühlte sich verpflichtet, sich um seine betagte Mutter zu kümmern, soll im Alltag mit dieser aber immer wieder aneinandergeraten sein.

Nach dem Verbrechen verständigte der Angeklagte selbst die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten rammte er sich in selbstmörderischer Absicht ein Messer mehrmals in den Körper. Rasche ärztliche Hilfe und eine Notoperation retteten ihm das Leben - mehr dazu in 80-Jährige in Gemeindebau getötet und in Mutter getötet: Zustand des Verdächtigen stabil.