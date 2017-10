15 Messerstiche überlebt: Partnerin vor Gericht

Eine 55-jährige Wienerin steht heute wegen versuchten Mordes am Landesgericht für Strafsachen vor Gericht. Sie soll ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten 15 Messerstiche zugefügt haben, weil dieser sie verlassen wollte. Der Mann überlebte.

Hintergrund für die Messerattacke am 7. Oktober 2016 dürfte eine andere Frau gewesen sein, die der Mann vier Monate zuvor während eines Kur-Aufenthalts kennengelernt hatte. In der Beziehung, die er seit acht Jahren führte, hatte es zuletzt zu kriseln begonnen, weil er und seine Partnerin mit dem Ausbau eines Hauses finanziell und arbeitsmäßig belastet waren. Aus der Kurbekanntschaft wurde seine Geliebte, und am Ende wollte er mit seiner Lebensgefährtin Schluss machen.

„Sie wollte ihn nicht kampflos aufgeben“, schilderte die Staatsanwältin am Montag dem Schwurgericht, vor dem sich die 55-Jährige nun wegen versuchten Mordes verantworten musste. Die Angeklagte hätte zunächst das Handy ihres Partners kontrolliert. Als sie aufgrund dessen feststellen musste, dass sie mehr und mehr aufs Abstellgleis geriet, flüchtete sich die betrogene Frau in verstärkten Alkoholkonsum. Außerdem ließ sie sich Beruhigungs- und Schlafmittel verschreiben.

Stiche in Rücken und Gesicht

Am Abend des 7. Oktobers wollte der Mann, ein Mitarbeiter der Wiener Linien, gegen 21.30 Uhr sich auf den Weg zu seiner Geliebten machen. Auf die Frage seiner überraschten Lebensgefährtin, wohin er denn gehe, erwiderte der 55-Jährige: „Das geht dich einen Dreck an.“ „Na, bleib da, red’ ma“, bat die Lebensgefährtin. Mit den Worten „Na, i kumm morgen eh wieder“ bückte sich der Mann, um sich die Schuhe anzuziehen, erzählte er im Zeugenstand.

„In dem Moment hab’ ich gespürt, wie sie mir von hinten in den Rücken sticht“, berichtete der 55-Jährige. Er sei „total überrascht“ gewesen: „Es hat keinen Streit, keine Diskussion gegeben.“ Weil sie ihm den Weg zur Haustür versperrte, sei er ins Wohnzimmer geflüchtet: „Dort hab’ ich mich vor Schmerzen am Boden gekrümmt.“ Sie habe ihm ins Gesicht gestochen, sich auf ihn gesetzt und weiter zugestochen.

Angeklagte bekannte sich nicht schuldig

Nach einigen Stichen habe die Frau von ihm abgelassen und sich auf eine Eckbank gesetzt. Als er um Hilfe bat und bettelte, sie möge die Rettung rufen, habe sie „Du dreckiger Hund sollst krepieren“ von sich gegeben und wieder auf ihn eingestochen. Als die Frau später - offensichtlich von ausgiebigem Alkoholkonsum beeinträchtigt - nicht mehr ansprechbar war, verständigte der 55-Jährige die Polizei. Seiner Einschätzung sei „mindestens eine Stunde“ vom Beginn bis zum Ende der gegen ihn gerichteten Angriffe verstrichen, sagte er vor Gericht.

Die Angeklagte bekannte sich nicht schuldig und führte die Tat auf den im Übermaß genossenen Alkohol zurück. Ihrer Einschätzung nach hatte sie schon vor dem Abendessen acht Spritzer und vier bis fünf doppelte Wodka intus. Zu Hause habe sie noch zwei oder drei Gläser Weißwein getrunken. Ihr fehle jede Erinnerung, weshalb und wann sie zu den Messern griff. Laut Anklage soll die Frau nicht weniger als fünf verschiedene Exemplare benutzt haben. „Es hat ja keinen Streit gegeben. Ich kann’s mir bis jetzt nicht erklären. Ich habe diesen Menschen geliebt. Es ist für mich unvorstellbar. Nach wie vor“, sagte sie.

Verteidiger sieht „Bewusstseinsstörung“

Fest steht, dass die Frau nach ihrer Festnahme schwer betrunken war. Eine Untersuchung mit einem Alko-Vortest-Gerät ergab einen Wert von 2,8 Promille. Im Hinblick darauf und verbunden mit dem Umstand, dass die Angeklagte zusätzlich unter dem Einfluss von Pharmazeutika stand, lag für Verteidiger Farid Rifaat mit Sicherheit kein versuchter Mord vor.

Seine Mandantin habe im Zustand der vollen Berauschung gehandelt: „Da war eine tief greifende Bewusstseinsstörung, wo die Steuerungsfähigkeit und die Kontrollmechanismen aufgehoben waren“. Um in diesen Zustand zu kommen, „muss man nicht hin in der Marille sein“. Eine Alkoholisierung jenseits von 2,5 Promille bewirke dasselbe, verwies Rifaat auf einschlägige Judikatur.

Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann bewertete das inkriminierte Geschehen als „explosionsartigen Ausbruch von Aggressionen“. Ob die Frau vorsätzlich in Tötungsabsicht handelte oder sich rauschbedingt in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustand versetzt hatte, was eine Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren zur Folge hätte, müssen die Geschworenen entscheiden. Die Verhandlung ist bis 18.00 Uhr anberaumt.