Mordversuchsprozess nach 20 Jahren

Wegen versuchten Mordes muss sich heute am Wiener Straflandesgericht ein lange Zeit untergetauchter Mann verantworten. Der Verdächtige soll vor mehr als 20 Jahren im Bezirk Landstraße eine Frau angeschossen haben.

Unerwiderte Liebe ist laut Anklage das Motiv für die Tat. Die Frau arbeitete im Februar 1997 als Kellnerin und Sängerin in einem Lokal, das vor allem von Gästen aus dem ehemaligen Jugoslawien besucht wurde. Der Mann wollte Angaben zufolge eine rein platonische Liebe nicht akzeptieren und bedrängte die Frau immer wieder, mit ihm eine intime Beziehung einzugehen. Doch sie lehnte ab.

Daraufhin suchte er in einer Nacht im Februar 1997 das Lokal auf, in dem die Frau arbeitete. Vor den Augen anderer Gäste schoss er ihr laut Anklage aus einer Entfernung von einem Meter in den Bauch und in den rechten Unterarm. Danach zerrte er die lebensgefährlich Verletzte aus dem Lokal und legte sie vor seiner Wohnung ab.

Fünffacher Vater auf Anklagebank

Der heute 45 Jahre alte Verdächtige flüchtete ins Ausland, wo er untertauchte. Nach rund 20 Jahren wurde der Mann von der Polizei gefasst und an die Wiener Justiz ausgeliefert. Der gebürtige Serbe ist mittlerweile verheiratet und Vater von fünf Kindern.