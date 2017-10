Touristen können Wien der 1950er Jahre erleben

Zehntausende Menschen in Wien leben in einem Genossenschaftsbau aus den 1950er Jahren. Das Flair von anno dazumal genießen können jetzt auch Wien-Besucher, die nicht in einem klassischen Hotel absteigen wollen.

Erstmals richtete die erfolgreiche Grätzlhotel-Gruppe Urbanauts in einem Bau aus den 1950er Jahren beim Belvedere Appartements für Touristen ein. Luxushotels bieten einen anderen Standard, aber in dem typischen Nachkriegsbau geht es nicht um Luxus, sondern um eine „gewöhnliche“ Atmosphäre: Wohngefühl, geprägt von Möblage mit altem Flair, aber in moderner Version.

Der Genossenschaftsbau in der Belvederegasse aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts bietet insgesamt Platz für 130 Wohnungen. Zehn davon sind zu Touristen-Appartements umgebaut worden. Je nach Größe der Wohnung liegt der Preis für eine Nacht zwischen 69 und 99 Euro.

Noch ein Konzept von Urbanauts

Idee und Umsetzung des Konzepts „Genossenschaftswohnung statt Hotelzimmer“ stammen von Urbanauts. Eine Gruppe junger Menschen betreibt seit einigen Jahren die erfolgreichen Grätzelhotels in Wien - mehr dazu in Grätzl-Hotels gegen Leerstände.

Sendungshinweis: Wien heute, 25.10.2017

Neben dem Projekt im Hochhaus der 1950er Jahre betreiben die Urbanauts 21 Hotelzimmer in leerstehenden Straßenlokalen. Und das scheinbar mit großem Erfolg. Von den zehn Wohnungen im Genossenschaftsbau sind derzeit gerade einmal drei frei. Bis Februar sollen noch zehn Wohnungen dazukommen.

