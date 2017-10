Drei Konzepte für Marx-Halle

Schon demnächst soll die Entscheidung über die zukünftige Nutzung der Marx Halle im Bezirk Landstraße fallen. Drei Konzepte haben es in die engere Auswahl geschafft. Sie werden derzeit technischen Prüfungen unterzogen.

Ein seit Jahresbeginn laufender Wettbewerb zur Nutzung der denkmalgeschützten Halle ist laut zuständiger Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) in der Schlussphase. Danach werde entschieden, welches Vorhaben geeignet ist, hieß es am Mittwoch im Gemeinderat.

ORF

Prüfungen zu Brandschutz und Denkmalschutz

Bis Mitte Juni konnten potenzielle Investoren ihre Angebote einreichen. Eine Jury habe diese geprüft und ein Ranking erstellt, sagte Frauenberger. Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, müssen die vorliegenden Konzepte noch in Bezug auf Denkmalschutz und Brandschutz geprüft werden, nicht zuletzt, da es erst im vergangenen Monat in der Halle gebrannt hat - mehr dazu in Feuer in Marx Halle wurde gelegt-

In welche Richtung die künftige Nutzung gehen werde, steht noch nicht fest. Anfang 2018 soll der Investor jedenfalls mit den Planungen beginnen können, sodass die Halle ab dem zweiten Halbjahr 2018 mit dem neuen Konzept bespielt werden kann.

Link: