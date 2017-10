Wieder Zwischenfall bei Austria-Rapid

Bundesliga, Regionalliga und ÖFB-Cup: Innerhalb von vier Tagen treffen die Fußballvereine Austria Wien und Rapid gleich drei Mal aufeinander. Die ersten beiden Spiele sind bereits nicht ohne Zwischenfälle verlaufen.

Dienstagabend fand in der Austria-Akademie in der Laaer-Berg-Straße im Rahmen der Regionallige Ost das Spiel zwischen den Amateurmannschaften von Austria Wien und Rapid statt. Laut Polizei verschafften sich gegen 19.25 Uhr rund 50 Personen Zutritt in das Stadion. Sie waren mit Zahnschutz und gepolsterten Handschuhen ausgerüstet und drückten ein nicht verschließbares Tor zum Gelände mit Gewalt auf und liefen in Richtung Tribüne. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Menge aufzuhalten.

Während des weiteren Spiels kam es zu keinen Zwischenfällen. Die eingedrungenen Personen verhielten sich ruhig, so die Polizei. Nach dem Fußballmatch konnten die Beamten 36 Identitäten festhalten und diese Personen wegen des Verdachts der Nötigung anzeigen. Es wurden insgesamt 72 Verwaltungsstrafanzeigen gelegt sowie pyrotechnische Gegenstände und Handschuhe sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Anhänger gegen Polizei

Bei der ersten Begegnung der Profi-Teams der Austria und Rapids im Rahmen der Bundesliga am Sonntag war es nach dem Spiel zu Auseinandersetzungen zwischen Rapid-Anhängern und der Polizei gekommen. So soll ein Polizeitransporter beim Zurückschieben mehrere Personen verletzt haben. Die Polizei kündigte an, die Vorwürfe zu prüfen. Die Rechtshilfe Rapid überlegt rechtliche Schritte gegen die Polizei. Drei Menschen sollen verletzt worden sein - mehr dazu in Rapid-Fans: Schwere Vorwürfe gegen Polizei.

ÖFB-Cup am Mittwoch

Zur zweiten Begegnung der Profi-Teams von Austria und Rapid kommt es Mittwochabend im Achtelfinale des ÖFB-Cups. Die Austria unterlag am Sonntag Rapid in der Liga, nun soll der Spieß umgedreht werden. Die Polizei hat ihr Aufgebot verstärkt und umfangreiche Kontrollen rund um das Happel-Stadion angekündigt - mehr dazu in Achtelfinal-Duell mit Rapid: Austria brennt auf Derby-Revanche (sport.ORF.at).

