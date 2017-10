Mindestens neun Raubüberfälle geklärt

Insgesamt neun Raubüberfälle sollen zwei Verdächtige in Wien und Niederösterreich begangen haben. In der Zeit von Mitte September bis Anfang Oktober sollen sie so einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht haben. Sie sind in U-Haft.

Konkret geht es um mindestens neunRaubüberfälle beziehungsweise -versuche auf verschiedene Geschäftslokale. Der Hauptverdächtige, ein 26-jähriger Serbe, ist dabei laut Polizei jedes Mal mit vorgehaltener Gaspistole in die Lokale gekommen und hat Geld gefordert. Sein Komplize, ein 38-jähriger Österreicher, soll bei allen Taten dabei gewesen sein.

Keine Verletzten

Am 23. September überfiel der Hauptverdächtige ein Geschäftslokal in Wien-Meidling. Er forderte die Kassierin auf, die Kassa zu öffnen und bediente sich dann selbst, bevor er flüchtete. Ähnlich ging er bei Überfällen auf Trafiken in Penzing und Favoriten Ende September vor. In einer Trafik in Meidling erbeutete der Mann am 2. Oktober die Tageslosung. In Mödling versuchte der Mann am 14. September, eine Trafik zu überfallen, ein Ebreichsdorfer Geschäftslokal beraubte er am 29. September. Der jüngste dem Tatverdächtigen zugeordnete Coup war der Raubüberfall auf eine Drogeriefiliale in Wien-Brigittenau.

Insgesamt erbeuteten die beiden Männer rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Tatverdächtigen befinden sich laut Polizeisprecher Daniel Fürst derzeit in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft.