Bundesheer-Leistungsschau in der Innentstadt

Der Nationalfeiertag wird in der Innenstadt an vielen Plätzen gefeiert. Das Bundesheer zeigt diesmal nicht nur am Heldenplatz was es hat, denn wegen der Ausweichquartiere für das Parlament ist nur ein kleiner Teil des Platzes frei.

Fast alle Plätze in der Innenstadt sind heute mit Abteilungen des Bundesheeres besetzt. Am Heldenplatz selbst wird es nur einen kleinen Teil geben, dort präsentiert sich die Garde. Nicht weit entfernt, beim Burgtheater wartet eine der Hauptattraktionen: die Panzer. Auch die Hubschrauber werden wieder zu sehen sein, ebenso wie weiteres militärisches Gerät.

Balulichtorganisationen am Rathausplatz

Auch die Bundespolitik mit ihren Ministerien präsentiert sich am Nationalfeiertag der Öffentlichkeit. Dazu natürlich das Parlament, das derzeit in der Hofburg tagt: Bis 17 Uhr können die Räumlichkeiten in den Redoutensälen besucht werden. Die Präsidentschaftskanzlei hat abenfalls geöffnet. Erstmals wird dort auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hände von Gästen schütteln.

Wohl zum letzten Mal wird das im Gebäude nebenan Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) im Bundeskanzleramt machen. Belegt ist auch der Rathausplatz: Hier zeigen die Hilfs- und Einsatzorganisationen der Stadt gemeinsam mit der Wiener Polizei was sie für die Bürger der Stadt leisten. Auf der Bühne gibt es ein Konzert mit der Polizeimusik und die Vereinigten Bühnen werden Ausschnitte aus dem aktuellen Musical "I am from Austria“ aufführen.

Gratis Eintritt in viele Museen

Neben diesen Veranstaltungen gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, zahlreiche Museen kostenlos zu besuchen. Mit einem größeren Andrang rechnet das wiedereröffnete Weltmuseum - mehr dazu in Weltmuseum Wien feiert Eröffnung. Nach einem mehrjährigem Umbau können Besucher sowohl die neu gestaltete Schausammlung als auch die fünf Sonderausstellungen bei freiem Eintritt bestaunen.

Das Wien Museum bietet Überblickführungen zur aktuellen Ausstellung „Ganz Wien. Eine Pop-Tour“. Die Österreichische Nationalbibliothek lockt mit einem „Tag der offenen Tür“: Bei freiem Eintritt haben Prunksaal, Literatur-, Globen-, Papyrus- und Esperantomuseum geöffnet. Wer es lieber technisch mag, wird im Technischen Museum fündig. Dort wird zu einem Familienfest mit dem Titel „Musik, Klänge und Geräusche“ geladen.

