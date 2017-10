Mann in eigener Wohnung überfallen

Erst nach Stunden hat sich ein 76 Jahre alter Mann befreien können, den unbekannte Täter am Mittwoch in Wien-Favoriten in seiner eigenen Wohnung überfallen haben. Sie fesselten ihn, durchsuchten seine Wohnung und flohen.

Gegen 21.00 Uhr stiegen die unbekannten Täter vermutlich über eine Terrassentür in die Wohnung des Mannes in der Puchsbaumgasse ein. Sie stürzten sich auf den Mann, warfen ihn zu Boden und fesselten ihn. Der Mann erlitt dabei mehrere Hämatome, eine Platzwunde am Kopf und Prellungen.

Verletztes Opfer im Krankenhaus

Die laut Polizei drei Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten dann. Ob sie etwas gestohlen haben, war am Vormittag noch nicht bekannt. Der 76-Jährige brauchte rund zwei Stunden, bis er sich befreien und die Polizei alarmieren konnte. Die Rettung brachte den Mann in ein Krankenhaus. Laut Polizei konnte er bisher nicht zum Überfall befragt werden.