Do&Co rechnet mit starkem Wachstum

Do&Co-Chef Attila Dogudan hat den Wegfall des Millionengeschäfts in der Türkei mit Turkish Airlines in einem Interview mit dem „Trend“ als „schmerzhaft“ bezeichnet. Aber er will den Verlust in drei Jahren kompensiert haben.

Turkish Airlines will am neuen Istanbuler Großflughafen mit einem anderen Caterer aus Singapur zusammenarbeiten. Im schlimmsten Fall verliert Do&Co beim Wegfall der Turkish-Airlines-Partnerschaft 220 bis 230 Millionen Euro Umsatz, schreibt das Magazin.

„Wir haben mit den Turkish Airlines über zehn Jahre sehr gut zusammengearbeitet, von unserer Seite ist das Commitment nach wie vor gegeben. Aber man hätte von uns verlangt, dass wir zusätzlich zu geplanten Investitionen in die Infrastruktur einen Einmalbetrag von bis zu 100 Millionen Dollar für die Vertragsverlängerung zahlen. Das kann ich gegenüber den Aktionären nicht vertreten“, sagte Dogudan.

Dogudan will in Istanbul bleiben

Dogudan will demnach auf jeden Fall in Istanbul bleiben, weil es ja noch andere Airlines als Kunden gibt. Die Türkei sei der wichtigste Einzelmarkt gewesen, der zuletzt über ein Viertel des Umsatzes ausgemacht hat, wird Dogudan zitiert.

„Wir werden in den nächsten zwei bis drei Jahren so stark wachsen, dass wir den Wegfall kompensieren können. Ich gehe daher davon aus, dass wir im ersten Quartal 2018 im Konzern wieder reales Wachstum sehen werden“, sagte der Cateringunternehmer. Er findet, in dem Fall mit Turkish Airlines nichts falsch gemacht zu haben. „Um dem auch etwas Positives abzugewinnen: Das Klumpenrisiko, das wir in der Türkei hatten, ist dann weg.“

Großküche in Los Angeles eröffnet

Außer mit Neugeschäft in der Türkei soll der Ausfall noch mit anderen Aktivitäten ausgebügelt werden: „Wir haben erst kürzlich eine Großküche in Los Angeles aufgesperrt, weitere in San Francisco, Boston und Washington folgen. British Airways schreiben gerade ihr Catering in London neu aus für zehn Jahre. Da rechnen wir uns gute Chancen aus. Auch bei der Iberia kommt es zu einer Neuausschreibung.“

Bei der AUA (Austrian Airlines), die ihren Cateringauftrag auch neu ausgeschrieben hat, rechnet Dogudan im ersten Quartal 2018 mit einer Entscheidung. Do&Co ist seit vielen Jahren AUA-Caterer.

