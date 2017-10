Immer weniger Kontrollen bei Krankenstand

Die Wiener sind im Vorjahr im Schnitt 10,2 Tage im Krankenstand gewesen. Ob jemand tatsächlich krank und zu Hause ist, kontrolliert die Gebietskrankenkasse mit eigenem Personal. Doch die Kontrollbesuche nehmen stark ab.

Zwölf so genannte Krankenfürsorger sind in Wien für die Gebietskrankenkasse unterwegs. Im ersten Halbjahr haben sie 1.551 Mal pro Monat kontrolliert. Vor fünf Jahren waren es im Schnitt noch 2.416 Kontrollen pro Monat, also um gut ein Drittel mehr. Kommt kein Kontrolleur an die Tür, lädt die Kasse mitunter per Brief zur Kontrolle direkt bei der Gebietskrankenkasse ein, aber auch das passiert immer seltener, wie die WGKK gegenüber Radio Wien bestätigt.

Der Grund dafür sei, dass in den vergangenen Jahren die Kontrollen so „effizient wie möglich“ gestaltet werden sollten. „So hat man sich zum einen dazu entschlossen, Versicherte mit einem unauffälligen Krankenstandsverhalten nicht mehr zur Kontrolle einzuladen. Zum anderen kooperieren wir verstärkt mit dem AMS. Bezieher des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe mit auffällig vielen Bagatelldiagnosen müssen sich im Falle eines Krankenstandes aktiv bei uns melden. Besuche der Krankenfürsorger werden somit hinfällig“, heißt es aus der WGKK.

Kasse hat Zahl der Kontrolleure reduziert

Auch die Zahl der Kontrolleure ist gesunken. Hat es im Jahr 2012 noch 15 Krankenfürsorger gegeben, so verringerte sich die Anzahl auf aktuell zwölf Personen. Zwei Kontrolleure sind ganztägig und zehn halbtags unterwegs. Versicherte, die nicht zu Hause angetroffen werden, bekommen eine schriftliche Aufforderung für eine kontrollärzliche Untersuchung am nächsten Werktag bei der Gebietskrankenkasse.

Darüber, wie oft das vorkommt, liegen keine Zahlen vor. Bekannt sind die häufigsten Krankenstandsgründe: An erster Stelle liegen Infektionen der Atemwege und grippale Infekte, gefolgt von Erkrankungen rund um Magen und Darm und sonstige Viruserkrankungen. Und obwohl weniger kontrolliert wird, gehen die Wienerinnen und Wiener kürzer in Krankenstand: Im Vorjahr waren es 10,2 Tage, zwei Jahre zuvor sind es noch 11,4 Tage gewesen - mehr dazu in 20.600 Krankenstände kontrolliert. Mit ein Grund für den Rückgang, könnte die Angst um den Arbeitsplatz sein.

