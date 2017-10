Parkplätze sollen effizienter genutzt werden

In Wien geht der motorisierte Verkehr zurück. Dennoch nehmen Autos nach wie vor verhältnismäßig viel Fläche im öffentlichen Raum ein, obwohl sie auch gar nicht mehr so oft genutzt werden.

Rund 65 Prozent der Flächen in der Stadt gehören dem Auto, also Parkplätze oder Straßen. Gleichzeitig legen die Wiener rund 27 Prozent der Wege mit dem Auto zurück. Ein Wert, der seit einigen Jahren stabil ist. „Wenn man bedenkt, dass ein privates Auto zirka 98 Prozent seiner Zeit herumsteht, ohne gefahren zu werden, ist es ein Thema, wie man den Raum effizienter nutzen kann“, sagte Angelika Winkler von der zuständigen MA 18 gegenüber Radio Wien.

ORF

Autoverkehr soll sinken

Der Platz soll laut Winkler für Fußgänger und Radfahrer verwendet werden. Bis 2025 will die rot-grüne Rathauskoalition den Anteil der Wege, die in Wien mit dem Auto zurückgelegt werden, auf 20 Prozent reduzieren. Dabei sollen sogenannte Mobilitätsstationen helfen. „Das heißt, dass man bei einer U-Bahnstation Mobilitätsangebote wie Carsharing oder Bikesharing gebündelt zur Verfügung stellt.“ Aber auch der Ausbau des Bus, U-Bahn und Straßenbahnnetzes soll das Auto in der Stadt weiter zurückdrängen.