Sturmwarnung: Wien sperrt Parks

In der Nacht auf Sonntag bzw. am Sonntag wird es stürmisch: Laut Meteorologen werden Böen von bis zu 120 km/h erwartet. Die Stadt sorgt deshalb vor und sperrt ab dem Abend viele Parks und Waldgebiete - etwa den Lainzer Tiergarten.

„Bei diesen prognostizierten Windgeschwindigkeiten müssen wir damit rechnen, dass auch Bäume umfallen können bzw. Äste herunterbrechen können. Daher besteht im Wald und unter Bäumen Lebensgefahr“, so der Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz. Ab Samstagabend werden deshalb der Lainzer Tiergarten, die Steinhofgründe, der Laaer Wald und einige Parks in der Stadt wie der Türkenschanzpark, der Kurpark Oberlaa und der Pötzleinsdorfer Schloßpark gesperrt. In Wien gibt es rund 800 Parks, insgesamt sind circa 20 Prozent der Fläche Wiens Wald.

APA/Georg Hochmuth

Sperren bleiben bis Ende des Sturms aufrecht

Auf bewaldeten Flächen, die aufgrund der vielen Zugänge nicht großflächig abgesperrt werden können, werden Warnschilder angebracht - beispielsweise im Nationalpark Donau-Auen. Die Sperren bleiben aufrecht, bis der Sturm vorbei ist. Wer nicht unbedingt raus muss, sollte am Sonntag daheim bleiben, besonders am Vormittag", empfahl auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Sonntagnachmittag sollte aus derzeitiger Sicht „das Gröbste überstanden“ sein.

Die Feuerwehr beobachtet die Situation: „Aktuell sind nicht mehr Einsatzkräfte im Dienst, für den Fall der Fälle halten sich aber Reservefahrzeuge und Einheiten bereits“, so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Auch die freiwilligen Feuerwehren stehen für den Ernstfall bereit.