Auto krachte in Lkw: Beifahrerin in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall in Wieden ist Freitagfrüh ein Pensionistenehepaar verletzt worden. Das Auto der beiden krachte auf der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße/Wiedner Gürtel in einen Lkw, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Fahrer des Lkw wollte gegen 9.30 Uhr links abbiegen, als der Unfall passierte. Während der 80-jährige Fahrer leichte Blessuren erlitt, bestand bei seiner 75-jährigen Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, Lebensgefahr. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen übernahm laut Feuerwehr die Erstversorgung der Verletzten

MA 68 Lichtbildstelle

Beifahrerin konnte sich nicht selbst befreien

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen und dem verbogenen Metall des Autos konnte die Beifahrerin den Wagen nicht selbstständig verlassen. Daher mussten beide Türen des Autos sowie die B-Säule entfernt werden, berichtete die Feuerwehr. Erst danach konnte die Beifahrerin geborgen werden. Die 75-Jährige musste mit inneren Verletzungen, mehreren Frakturen und Platzwunden ins Spital.

Für die Dauer des fast zweistündigen Einsatzes konnten die Straßenbahnlinien D, 18 und O nicht fahren. Der äußere Gürtel war während der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.