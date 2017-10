Chorherr: „Habe reines Gewissen“

In der Spendenaffäre um den grünen Wiener Gemeinderat Christoph Chorherr prüft nun die Korruptionsstaatsanwaltschaft die Vorwürfe. Er habe ein „reines Gewissen“, sagte Chorherr heute im Ö1-Interview.

Er könne ausschließen, sich jemals persönlich bereichert zu haben und in irgendeinem Fall wegen einer Spende politisch beeinflusst gehandelt zu haben, betonte Chorherr im Ö1-Morgenjournal. Er habe vielmehr in Südafrika zwei Schulen in einer sehr armen Gegend mitentwickelt. „Das haben Architekturfakultäten aus ganz Europa errichtet, die haben selbst Spenden gesammelt. Und - überraschend - Immobilienmenschen, Menschen, die mit Bauen zu tun haben, haben da auch gespendet“, so Chorherr.

ORF

Er ist Obmann des gemeinnützigen Vereins s2arch, der die Schulen betreibt. Dieser Verein erhielt, so die Kritiker, hohe Spenden von Immobilienkonzernen, Finanzinvestoren und Banken. Der grüne Planungssprecher gilt zudem als zentrale Figur im Wiener Wohnbau und der Stadtentwicklung. Im Raum steht der Verdacht, dass Chorherr Entscheidungen über Projekte von Spendern getroffen hat - mehr dazu in Vorwürfe gegen Chorherr wegen Spenden.

Chorherr fordert Grundsatzdiskussion

„Wenn man jetzt meine Tätigkeit kriminalisiert, kriminalisiert man einen Großteil der gesamten NGO-Szene in Österreich“, so Chorherr. Denn es seien Hunderte Politikerinnen ehrenamtlich aktiv, etwa in Kulturvereinen, Sportvereinen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Korruptionsvorwurf gehe ihm „sehr nahe“, er sei sehr an einer Aufklärung interessiert und werde seinen Beitrag leisten. Noch diese Woche werde er dazu an die Korruptionsanwaltschaft herantreten.

Keine Spenden aus der Baubranche mehr anzunehmen ist offenbar keine Option: „Dann gehen zwei Schulen mit 500 Kindern im südafrikanischen Township den Bach hinunter.“ Zu einem möglichen Rückzug aus dem Bauausschuss oder der Wiener Stadtentwicklung meinte Chorherr: „Ich denke über alles Mögliche nach.“ Er werde sich mit seinen Parteikollegen und im Vorstand beraten.

Er wolle das Thema jedoch österreichweit und grundsätzlich diskutieren, es solle hier keine „Lex Chorherr“ geben. „Führen wir eine Diskussion: Dürfen Politiker, die Einfluss haben, gemeinnützig, ehrenamtlich tätig sein, ja oder nein.“ Bei neuen Regeln würde aber die österreichische Zivilgesellschaft verlieren.

Kritiker: „Die Optik ist massiv schief“

Der größte Spender von Chorherrs Verein, der auch Namensgeber ist, ist die Finanzberatungsfirma Ithuba Capital AG um den Investmentbanker Willi Hemetsberger. Hemetsberger war es auch, der laut Chorherr die meisten anderen Spender aus der Immobilienbranche an Bord geholt hat.

„Die Optik ist massiv schief“, so Anwalt Wolfgang List, der die Initiative Denkmalschutz beim Kampf gegen das Heumarkt-Projekt vertritt, gegenüber „Wien heute“. „Ich kann doch nicht einerseits wichtige Widmungen durchsetzen – und genau von den Begünstigten dieser Widmungen Spenden bekommen“, meinte der Anwalt. Die Gruppe um List fordert nun, dass alle Spendenflüsse offengelegt werden.

Anwalt sieht Verbindungen zu Heumarkt-Projekt

List sieht auch Verbindungen des Vereins zum Heumarkt-Projekt: Denn Hemetsberger habe sein heutiges Unternehmen 2007 von Michael Tojner gekauft. Tojner war bis 2010 auch noch mit zehn Prozent beteiligt. Tojner ist jener Investor, der am Heumarkt bauen will. Tojner wies die Vorwürfe jedoch zurück: „Herr Tojner hat mit diesem Verein nie etwas zu tun gehabt und hat auch nichts gespendet“, so eine Aussendung.

Auch eine Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft wird eingebracht, und zwar gegen all jene Gemeinderäte, die für die Heumarkt-Widmung gestimmt haben. Damit hätten sie das Weltkulturerbe aufs Spiel gesetzt und so gegen ihre Verpflichtung als Gemeinderäte verstoßen.

Chorherr: „Neid- und Sudelkampagne“

Chorherr selbst spricht gegenüber „Wien heute“ von einem „Rachefeldzug“ der Heumarkt-Gegner, von einer „Neid- und Sudelkampagne“. Es gebe vom Verein keinerlei Geldflüsse an ihn, er übe die Vereinstätigkeit ehrenamtlich aus. „Was es gibt, sind Reisespesen, wenn ich nach Südafrika fliege“, so Chorherr. „Niemals gab es einen Zusammenhang oder auch nur ein Gespräch, in dem eine Verbindung zwischen einer Spende und meinem stadtplanerischen Wirken hergestellt wurde.“

Links: