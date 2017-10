Zwei Drogenwohnungen ausgehoben

Nach einem Hinweis und Observationen hat die Wiener Polizei in Ottakring zwei Drogenbunkerwohnungen ausgehoben. Drei Männer sind in Haft, elf Abnehmer wurden angezeigt. Unter anderem 120 Gramm Heroin wurden sichergestellt.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hat die Männer aus Montenegro nach einem Hinweis länger observiert, im September schlugen die Ermittler zu. Die Bunkerwohnungen in der Menzelgasse und der Hasnerstraße wurden ausgehoben. Die zwei Männer (20 und 27), die die Drogen in der Wohnung in der Menzelgasse versteckten, wehrten sich heftig gegen die Festnahme. Die Polizei musste dabei sogar einen Taser einsetzen. Der 42-jährige Dealer aus der Hasnerstraße ließ sich widerstandslos festnehmen.

LPD Wien

Alle Abnehmer ausgeforscht

120 Gramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von rund 4.000 Euro, 10.000 Euro Bargeld und eine Pfeffergel-Pistole wurden insgesamt sichergestellt. Die Polizei forschte in den Wochen danach alle Abnehmer des Trios aus. Einer von ihnen soll auch als Subdealer agiert und geringe Mengen Heroin verkauft haben. Am Freitag wurde der letzte Abnehmer ermittelt und angezeigt. Sie sollen in Lokalen und auf der Straße insgesamt Heroin im Wert von 10.000 bis 15.000 Euro von den Männern gekauft haben.

Nicht nur in Ottakring, sondern auch in Alsergrund war die Polizei im Kampf gegen den Drogenhandel erfolgreich. Beamte der Bereitschaftseinheit erwischten im Zuge einer Schwerpunktaktion in der Nacht auf Sonntag zwei Dealer im Alter von 18 und 19 Jahren und nahmen sie fest. Die beiden waren im Bereich der Spittelauer Lände, wo mehrere Lokale sind, aktiv. Zahlreiche Baggys mit Marihuana, Kokainkugeln, Ecstasy-Tabletten und Bargeld wurde bei den Männern sichergestellt.