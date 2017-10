Frau auf Parkplatz von Lkw erfasst: tot

Eine Frau ist am Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten getötet worden. Die Frau wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes von einem Lkw erfasst. Ihre Identität ist derzeit unklar.

Der Unfall passierte gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Diskonters in der Gussriegelstraße. Die Frau wurde von einem Lkw erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Identität des Opfers ist noch unklar, die Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos der Polizei sind noch im Gange. Weitere Informationen folgen in Kürze.