Herz-Akkus vergessen: Rettung in letzter Minute

Mit Hilfe der Wiener Polizei hat eine Frau ihrem 65-jährigen Vater im letzten Moment das Leben gerettet. Der Mann hatte die Ersatzakkus und das Ladegerät für sein Kunstherz in Wien vergessen, als er mit dem Bus nach Serbien fuhr.

Der Vorfall passierte bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei nun berichtete. Die Pflegerin des Mannes bemerkte am Abend gegen 19.00 Uhr, dass er Akkus und Ladegerät in Wien vergessen hatte. Die Akkus, die er mit hatte, hätten lediglich bis 1.00 Uhr gereicht.

Akkus noch rechtzeitig getauscht

Um 21.45 Uhr kam die Tochter zur Polizeiinspektion Sedlitzkygasse in Simmering. Die Beamten fanden das Kennzeichen des in Erdberg abgefahrenen Busses heraus. Gemeinsam mit der 29-Jährigen eruierten die Beamten die Telefonnummer des Buslenkers. Gegen 23.30 Uhr erreichte die Tochter den Fahrer, der bekannt gab, dass der Bus eine Panne hatte und er auf einem Parkplatz in Ungarn sei.

Die 29-Jährige war bereits mit ihrem Mann und den Ersatzakkus losgefahren. Um 0.30 Uhr rief sie die Polizisten an, bedankte sich für die Hilfe, und teilte ihnen mit, dass die Akkus rechtzeitig getauscht und das Leben ihres Vaters gerettet werden konnte.