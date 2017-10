„Parksheriff“ mit Softgun beschossen

Ein Mitglied der Wiener Parkraum-Überwachungsgruppe (PÜG) ist am Montag in Hernals mit einer Softgun beschossen worden. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei forschte den mutmaßlichen Schützen aus und zeigte ihn an.

Der 53-Jährige überprüfte gegen 10.15 Uhr in der Liebknechtgasse geparkte Autos, als er einen Schuss hörte und neben sich ein Projektil zu Boden fallen sah. Er glaubte zunächst an eine Luftdruckwaffe. Als er sich umsah, bemerkte er, wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite gerade ein Fenster geschlossen wurde. Der unverletzt gebliebene Mann alarmierte die Polizei.

19-Jähriger „wollte auf Baum schießen“

Auf das Läuten der Polizisten an seiner Wohnungstür öffnete ein 19-Jähriger. Er händigte den Beamten auf Nachfrage eine Softgun mit drei Magazinen aus. Außerdem stellten die Polizisten eine Gaspistole mit mehreren Magazinen sicher. Der mutmaßliche Schütze gab an, er habe „auf einen Baum schießen und niemanden verletzen“ wollen. Er wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Immer wieder kommt es zu Attacken auf Mitglieder der PÜG - mehr dazu in Parkscheinkontrollorin Zahn ausgeschlagen. Bis Anfang Juni waren es 28 Angriffe, bei denen insgesamt vier PÜG-Mitarbeiter verletzt wurden. Ein Mittel dagegen sind Selbstverteidigungskurse - mehr dazu in Selbstverteidigung für Parksheriffs.

