Name für neue „Bim“: Abstimmung beendet

Der Name für die neue Straßenbahnlinie in Simmering steht fest. Sie wird - zusätzlich zum 6er - auf der Strecke zwischen Kaiserebersdorf und U3-Station Enkplatz unterwegs sein. Bekanntgegeben wir der Name „im Lauf des Tages“.

Die Wiener konnten bis 31. Oktober abstimmen, unter welcher Nummer die Linie fahren soll. Zur Auswahl standen „11“, „70“ und „73“. „Im Lauf des Tages geben wir das Ergebnis bekannt“, sagte Wiener Linien-Sprecher Daniel Amann. Wie viele an der Abstimmung teilgenommen haben, oder ob es ein knappes Rennen geworden ist, wollte der Sprecher vorab noch nicht verraten.

Neue Verbindung kostet zwei Millionen Euro

Die neue Bim-Linie - die Kosten liegen bei zwei Millionen Euro - soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Neue Gleise müssen nicht verlegt werden, nur zusätzliche Schleifen müssen gebaut werden.

Simmerings FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler hatte sich kürzlich gegen das Projekt ausgesprochen. Laut Sprecherin von Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) wird das Vorhaben aber trotzdem umgesetzt. Anfang November soll es einen Verkehrsgipfel geben - mehr dazu in Wenig Freude in Simmering über „Bim“-Plan.

