Erster Trend für Parkpickerl Simmering

Die Auszählung der Parkpickerl-Befragung in Simmering dauert noch an. Daher gibt es nicht wie erwartet heute schon ein Ergebnis, sondern nur einen ersten Trend für eine der drei Zonen in Simmering. Hier zeichnet sich ein „Ja“ ab.

Letzten Informationen zufolge dürfte die Mehrheit der Simmeringer für die Zone A des Bezirks mit einem „Ja“ gestimmt haben. Diese Zone umfasst das Zentrum von Simmering inklusive aller U-Bahnstationen und deren Umfeld. Eher zu einem „Nein“ geht der Trend laut Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) in den Zonen B und C. Dabei handelt es sich um das Gebiet ab der Hasenleitengasse bis zum Stadtrand.

Rund 40.000 Antworten auszuwerten

Insgesamt sind 39.937 Kuverst an den Bezirk retourniert worden. Erst wenn alle ausgezählt sind, wird das endgültige Ergebnis bekannt gegeben. Dann muss sich die Bezirksvertretung mit dem Ergebnis befassen. Optional konnten ja auch noch eine Reihe anderer persönlicher Fragen beantwortet werden, etwa welche Staatsbürgerschaft man hat oder wie man sich in der Stadt fortbewegt. Die Antworten darauf werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet - mehr dazu in Parkpickerlbefragung mit Nationenangabe.